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Mill Tech İstanbul Fuarı CNR EXPO'da

CNR Holding, DESMÜD ile imzaladığı anlaşma ile dünya değirmen makineleri üreticilerinin yakından takip ettiği Mill Tech İstanbul-Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı'nın yeni ev sahibi oldu

10 Eylül 2019 Salı 10:59
Mill Tech İstanbul Fuarı CNR EXPO'da

İSTANBUL (AA) - CNR Holding, Türkiye'de değirmen makineleri üreticilerini temsil eden Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) ile iş birliğine gitti.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, Holding, iş birliği sayesinde dünya değirmen makineleri üreticilerinin yakından takip ettiği Mill Tech İstanbul-Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı'nın yeni ev sahibi oldu.

Dünyada 3 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşan değirmen makineleri sektörü, 2020 yılından itibaren CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi'nde Avrasya bölgesinin en güçlü fuarı Mill Tech İstanbul'da buluşacak.

Mill Tech İstanbul-Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı, 9-12 Eylül 2020'de kapılarını açacak.


- CNR Holding, güçlü fuarlarına bir yenisini daha ekledi


Kurulduğu günden bu yana binin üzerinde fuar organizasyonu yaparak 150 bini aşkın firmayı, 25 milyonu aşan alıcı grubuyla buluşturan CNR Holding, bir yandan sektörlerin ihracatına yaklaşık yüzde 20 katkı sağlarken, diğer yandan ise dünyanın dört bir yanından gelen katılımcı, profesyonel alıcı ve ziyaretçilerle global ticaretin gelişmesine destek oluyor.

DESMÜD ile yapılan iş birliği kapsamında CNR Holding, fuarcılık alanında uzun yıllara dayanan tecrübe ve deneyimini değirmen makine üreticileri sektörüne taşıyacak.

Mill Tech İstanbul Fuarı'nda sektörün yeni iş bağlantıları yaparak birbirinden farklı yeni pazarları keşfetmesi sağlanacak.




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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:59
  1. CNR
  2. MİLLİ TECH İSTANBUL

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