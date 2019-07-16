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“Militarizmi de konuşmak gerekir”

“Militarizm ve Demokrasi” başlıklı panelde konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Toplumun güvenliğinden sorumlu olan ordumuz maalesef kendi güvenliğini koruyamadı. Silahlı kuvvetler niye bunun farkına varmadı? Analitik bağlamda bu durumun analizini yapmadı. Bu nedenle militarizmi konuşmak gerekiyor. Halk militarizmin ne anlama geldiğini, kültürel boyutunu konuşmalıdır." dedi.

16 Temmuz 2019 Salı 15:33
“Militarizmi de konuşmak gerekir”

Üsküdar Üniversitesi, 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişimi sonrasında Milletçe yazılan “Demokrasi Destanının” üçüncü yıldönümü kapsamında “Militarizm ve Demokrasi” başlıklı panelin ev sahipliğini yaptı.

Panelin açılış konuşmasında, ‘’Zihinsel dönüşüm olmadan toplumsal dönüşüm olmaz, toplumsal dönüşüm olmadan da siyasal dönüşüm olmaz’’ diyen Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan sözlerini şöyle sürürdü; “Darbe ile ilgili zihinsel kodları düzeltmeden bununla ilgili değişim olmayacağını biliyoruz. Bununla ilgili Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER)’i kurduk. Ve devamında da çalışmalar yaptık. Çünkü darbeye karşı sivil bir duruşa, tepkiye ihtiyaç vardı. 28 Şubat’ın korkuttuğu, baskıladığı kadroların arkasından FETÖ diye bir örgüt çıktı ortaya. Toplumun güvenliğinden sorumlu olan ordumuz maalesef kendi güvenliğini koruyamadı. Silahlı kuvvetler niye bunun farkına varmadı? Analitik bağlamda bu durumun analizini yapmadı. Bunun için de silahlı kuvvetlerde henüz darbe yanlıştır kavramı gelişmedi. Bu nedenle militarizmi konuşmak gerekiyor. Halk militarizmin ne anlama geldiğini, kültürel boyutunu konuşmalıdır."

Panelin moderatörlüğünü üstlenen TBMM 27. Dönem Başkanı İsmail Kahraman sözlerine 15 Temmuz’u unutmamamız ve unutturmamız gerektiğini vurgulayarak başladı. Panelistlere söz vermeden evvel 15 Temmuz’da yaşadığı süreci anlatan İsmail Kahraman 15 Temmuz’un Türkiye’nin işgal teşebbüsü olduğunu belirtti. İsmail Kahraman yaptığı konuşmada “O gece Meclis olarak üç partiden 107 milletvekili ile mecliste bir araya geldik. Grup başkanvekillerinden rica ederek siyasi parti olmaksızın bir Türkiye toplantısı yapacağımızı belirttim. O gece hepimiz görev başında bir bütün olduk. Tankların önüne çıkan 251 şehidimiz var, 2 bin 193 yaralımız var, Allah onlardan razı olsun” dedi.

Panelde konuşmacı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi de, ‘’15 Temmuz hıyanetin resmidir. Bu hıyanet her şeyden önce samimi inancı olan insanlara, ikincisi Türk ve İslam Dünyasına, üçüncüsü devlete karşı yapılmıştır. Dördüncüsü ise silahlı kuvvetlerimizin halkımızın nezdindeki itibarını indirecek derecede yapılmıştır. O nedenle meselenin çok iyi incelenmesi gerekiyor. Herhangi bir şekilde devletin resmi kurumları milletin iradesinin temsil edildiği makamların dışındakilerin kontrolüne girmek için yapılan her şey zararlıdır. Coğrafyamız dış güçlerin hedefi olan bir coğrafyadır. Dış güçlerden gelecekler gibi içeriden gelecek olan tehditlere karşı da sürekli uyanık tedbirli olmalıyız’’ mesajını verdi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:33
  1. Üsküdar Üniversitesi
  2. Militarizm ve Demokrasi
  3. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan
  4. TBMM 27. Dönem Başkanı İsmail Kahraman
  5. İsmail Kahraman
  6. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi
  7. Türk ve İslam Dünyası

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