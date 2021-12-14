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Kadın - Aile Milföyden şöbiyet tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Milföyden şöbiyet tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Milföyden değişik bir tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-12-14 11:42:00 - 2021-12-14 11:47:25
Milföyden şöbiyet tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Şerbeti, çıtır çıtır dokusuyla, bol fıstıklı katmanıyla kolay tarif.

Milföyden Şöbiyet Tatlısı Tarifi 

Malzemeler

  • 6 tekli milföy hamuru
  • 1, 5 çorba kaşığı dolusu tereyağı
  • Ceviz içi yada fıstık

Kaymak için;

  • Yarım su bardağı süt
  • 1, 5 çorba kaşığı irmik

Şerbeti için;

  • 2 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Üzeri için;

  • Ceviz fındık fıstık

Yapılışı

Öncelikle kaymağı için, süt ve irmiği koyulaşana kadar karıştıralım. Kaynadıktan sonra altını kapatıp soğuması için kenara alalım. Şerbeti için limon suyu hariç şu ve şerbeti kaynatalım kaynadıktan 5 dk sonra limon suyunu koyup kapatalım. Her bir milföyü 4 e bölelim. İçlerine önce ceviz üzerine irmikli kaymaktan yeteri kadar koyup üçgen şeklinde kapatalım. Borcama dizelim, tereyağını eritip fazla yakmadan üzerlerine iyice sürelim. 180 derece ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim. Fırından çıktıktan 2-3 dk sonra soğuk şerbeti dökelim. Soğuyunca servis edelim.  Afiyet olsun.

 

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