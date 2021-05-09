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Yemek Tarifleri Milföy ile kolay tatlı tarifi
Yemek Tarifleri

Milföy ile kolay tatlı tarifi

Milföy tarifleri | Şipşak tatlı hazırlamak isteyenler en kolay tarifleri araştırıyor. Peki, milföyden tatlı nasıl yapılır? Kolay tatlı tarifleri | Kolay milföy tarifleri

Yeniakit Publisher
2021-05-09 23:53:00 -
Milföy ile kolay tatlı tarifi

Birkaç yaprak milföy ile leziz tatlılar hazırlayabilirsiniz. Milföyden kola ay çörekleri hazırlayabilirsiniz. Peki, milföy ay çöreği nasıl yapılır?

Milföy ile kolay tatlı tarifi

Malzemeler:

  • 8 adet milföy hamuru
  • Yarım çay bardağı süt
  • Yarım çay bardağı şeker
  • Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz
  • 1 adet yumurta akı
  • 1 yemek kaşığı kakao
  • 8 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 çay kaşığı vanilin
  • 1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için:

  • Yumurta sarısı
  • Toz şeker

Milföyden ay çöreği nasıl yapılır?

Öncelikle hamurları buzluktan çıkarın ve yumuşaması için bekleyin.

Derin bir kasenin içine süt, şeker, ceviz, yumurta akı, kakao, galeta unu, vanilin ve tarçını ekleyip güzelce karıştırın.

Tezgaha un serpin ve milföy parçalarını tek tek açın.

Açtığınız hamurun içine harçtan sürün.

Hamuru ay çöreği şeklinde kapatın.

Tatlılarınızı yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

1 yumurta sarısının içine bi kaşık su ekleyip çırpın.

Ay çöreklerinin üzerine yumurtalı karışımı sürün.

Son olarak ay çöreklerinin üzerine toz şeker serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ay çöreklerini kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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