Milföy ile kolay tatlı tarifi
Milföy tarifleri | Şipşak tatlı hazırlamak isteyenler en kolay tarifleri araştırıyor. Peki, milföyden tatlı nasıl yapılır? Kolay tatlı tarifleri | Kolay milföy tarifleri
Birkaç yaprak milföy ile leziz tatlılar hazırlayabilirsiniz. Milföyden kola ay çörekleri hazırlayabilirsiniz. Peki, milföy ay çöreği nasıl yapılır?
Milföy ile kolay tatlı tarifi
Malzemeler:
- 8 adet milföy hamuru
- Yarım çay bardağı süt
- Yarım çay bardağı şeker
- Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz
- 1 adet yumurta akı
- 1 yemek kaşığı kakao
- 8 yemek kaşığı galeta unu
- 1 çay kaşığı vanilin
- 1 çay kaşığı tarçın
Üzeri için:
- Yumurta sarısı
- Toz şeker
Milföyden ay çöreği nasıl yapılır?
Öncelikle hamurları buzluktan çıkarın ve yumuşaması için bekleyin.
Derin bir kasenin içine süt, şeker, ceviz, yumurta akı, kakao, galeta unu, vanilin ve tarçını ekleyip güzelce karıştırın.
Tezgaha un serpin ve milföy parçalarını tek tek açın.
Açtığınız hamurun içine harçtan sürün.
Hamuru ay çöreği şeklinde kapatın.
Tatlılarınızı yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
1 yumurta sarısının içine bi kaşık su ekleyip çırpın.
Ay çöreklerinin üzerine yumurtalı karışımı sürün.
Son olarak ay çöreklerinin üzerine toz şeker serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ay çöreklerini kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.