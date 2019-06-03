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Milas’ta üç kaza: 1 ölü 8 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir saat içinde üç ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.

03 Haziran 2019 Pazartesi 19:57
Milas’ta üç kaza: 1 ölü 8 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir saat içinde üç ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.


Milas-Selimiye karayolu üzerinde Muhammet Zeki Aydın yönetimindeki 48 LG 057 plakalı otomobil Milas’tan Söke istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Kaza sonrası vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonrası 112 Acil Yardım ambulansı, trafik ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.


112 ekipleri olay yerinde araç sürücüsü Muhammet Zeki Aydın ve 3-4 yaşlarında olduğu tahmin edilen Nil Derin Aydın’ı yaralı olarak hastaneye sevk etti. Aynı araçta bulunan Nurgül İnan isimli kadın ise olay yerinde yaşamını yetirdi.


Milas’taki ikinci kaza Yatağan Milas arasındaki Korucuk mevkisinde meydana geldi. Yatağan’dan Milas’a seyir halinde olan Sefa Öztürk yönetimindeki 48 YJ 232 plakalı araç seyir halinde iken kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride devrildi. Kazada araç içerisindeki Esra Öztürk ve Sefa Öztürk kazada yaralandı. Yaralılar 112 Acil Yardım ambulansı tarafından sağlık kuruluşuna sevk edildi.


Milas’taki son kaza ise, Milas-Bodrum karayolunda meydana geldi. 48 UG 984 plakalı araç ile 34 BPT 467 plakalı aracın çarpışması sonucu iki araç da yolun kenarındaki dereye uçtu. Trafik ve sağlık ekipleri ile birlikte Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri dereye uçan araçta sıkışan Gülten Alkan isimli yaralı kadını sıkıştığı araç içinde çıkardı. Kazada Mustafa Siray, Muttalip Solmaz, İslan Ken ve Gülten Alkan ambulanslara teslim edildi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 19:57
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