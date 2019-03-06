Milas’ta son meclis toplantısı yapıldı

Milas Belediye Meclisi, 2014-2019 çalışma döneminin son toplantısını gerçekleştirdi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat önderliğinde, Milas Belediye Meclisi 2014-2019 çalışma döneminin son toplantısını düzenledi.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda 6 Mart Çarşamba günü toplanan meclisin açılış konuşmasını yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: “2014-2019 döneminin son meclis toplantısını yapıyoruz. Bu vesile ile öncelikle çalışma dönemi içerisinde hepinize katkılarınız için teşekkür ediyorum. 2014-2019 Büyükşehir süreci içerisinde hem kuruluş aşaması hem de merkez, belde ve köylerimizin hizmetle buluşturulması aşamasında meclisimizin önemli çalışmaları oldu. Bu dönem içerisinde Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içerinde olduk. Gruplarda görev alan arkadaşlarımız genelde topluma hizmet noktasında ittifakla kararlar aldı. Ben bütün meclis üyelerimize çalışma döneminde göstermiş oldukları gayretler için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İçimizde görevini tamamlayan ve devam eden arkadaşlarımız olacak. Herkese bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Son toplantımız olması nedeniyle sizlere plaket takdim edip, akşamda yemek düzenlemek istiyorum. Katılımınız beni memnun edecektir” dedi.

Başkan Tokat’ın açılış konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemin ilk 10 maddesinde yer alan tüm konularım İmar Komisyonu’na gönderilmesine oy birliği ile karar verilirken,11. Madde’de yer alan, Sağlık İşleri Müdürlüğünün 2019 yılında alınacak Meclis Ücret Tarifeleri notlar bölümünün 3.üncü maddesinde belirtilen“Ambulans ve cenaze arabası il içi ücretsiz, il dışı km başına 3.00 TL alınacaktır” ücretinin yüksek olduğundanbu maddeye “Dönüşte ayrıca ücret alınmaz, kilometre gidiş mesafesi ne kadar ise o kadar ücret alınır”maddesinin eklenmesi talebi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon paporunun oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 12. maddesinde yer alan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi sonrasında bazı maddeler kabul bazı maddeler ret edilirken bazıları için ise ek süre verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Meclis toplantısının ardındansırasıyla Enver Tuna, Şakir Özdemir, Hürol Önder ve Mevlüt Kiriş birer konuşma gerçekleştirdi.

İlk sözü alan ve İmar Komisyonunda görev yaptığı süre içerisinde kendilerine destek olan tüm meclis üyesi arkadaşlarına teşekkür eden CHP Meclis Üyesi Enver Tuna; “2014 dönem sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesinin Meclisi’nde Milas’ı Şakir Özdemir, Murat Yazar, Kasım Özkan, Hürol Önder ve ben başarıyla temsil ettik. Çeşitli gruplarda görev alıp Milas adına önemli kararlara imza attık. Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu’nda görev yaptığım 5 yıl boyuncaİmarla ilgili 681 karar aldık ve bu kararların çoğunluğu oy birliği ile geçmiştir. Milas Belediye Meclisi İmar Komisyonunda görev yaptığımız dönem içerisinde de diğer komisyon üyelerimiz ile uyum içerisinde çalışarak Milas için önemli kararlar aldık.31 Mart itibari ile bu görevlerimiz sona eriyor. Ben emeği geçen tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz alan Mevlüt Kiriş ise “2014 yılında girdiğimiz mecliste bir çok kararlara imza atarak Milas’a hizmet etmeye çalıştık. Bir aile ortamı içerisinde tüm gruplar ile uyum içerisinde çalıştık. Aramızda görevlerine devam edecek ve ayrılacak olanlar var. Ben Tüm Başka ve Meclis üyesi arkadaşlarıma başarılar diliyor seçimlerin Milas’a yakışır şekilde geçmesini diliyorum” dedi.

Adalet Ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz alan Hürol Önder: “Bu çalışma dönemi içerisinde Milas için bir şeyler yapma gayreti içerisinde olduk. Başkanlık makamından meclis üyesi arkadaşlarımıza kadar uyum içerisinde bir 5 yıl geçirdik. Aldığımız kararların çoğu oy birliği ile alınmıştır. Büyükşehir Meclisinde de uyum içerisinde çalışıp Milas adına hizmet üretmeye gayret gösterdik. Bu anlamda bende tüm meclis üyesi arkadaşlarıma AK Parti grubu adına teşekkür ediyorum” dedi.

Meclis toplantısında son sözü Cumhuriyet Halk Partisi Gurubu adına Şakir Özdemir aldı.

Özdemir: “Bundan 5 yıl önce ortak hedefimiz Milas’a hizmet etmek amacıyla yola çıktık ve bu 5 yıl içerisinde uyum içerisinde görev yaptık. Tüm meclis üyesi adına Milas’a hizmet etme adına önemli kararlar aldık.Ben başta Belediye Başkanımız meclis üyesi arkadaşlarımız, belediye personelimize,toplantılara katılarak bizlere destek olan Milaslı hemşehrilerime ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum.Önümüzdeki dönemde tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.

2014-2019 Dönemi son meclis toplantısı, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat tarafından meclis üyelerine plaket takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.