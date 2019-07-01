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Milas’ta orman yangını

Muğla’nın Milas ilçesinde, zamanında müdahale sayesinde kısa sürede kontrol altına alınan orman yangınında 1 hektar ormanlık alan ile 20 dekar ziraat arazisi zarar gördü.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:19
Milas’ta orman yangını

Muğla’nın Milas ilçesinde, zamanında müdahale sayesinde kısa sürede kontrol altına alınan orman yangınında 1 hektar ormanlık alan ile 20 dekar ziraat arazisi zarar gördü.



Edinilen bilgiye göre; bugün saat 15.12 sıralarında, Milas ilçesine bağlı Karacahisar Mahallesi Olukpınar mevkiindeki ziraat arazilerindehenüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangına 10 dakika içerisinde ilk müdahale yapıldı. Yangını söndürme çalışmalarına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 6 pikap, 8 su tankeri, 2 dozer, 2 treyler, 6 helikopter, 15 teknik personel, 10 memur, 100 yangın söndürme işçisi ve köy sakinlerinin yanı sıra Yeniköy Termik Santralinden 2 arazöz, 1 dozer ve 1 treyler de katıldı.



Ziraat arazisinden başlayarak ormanasıçrayan yangında, 20 dekar ziraat arazisi ile 1 hektar orman alanı zarar gördü. Zamanında müdahale sayesinde saat 17.00 sıralarında kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:19
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