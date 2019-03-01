Milas’ta hurda otomobil parçalanırken alev aldı Muğla’nın Milas ilçesinde bulunanbir iş yerinde hurda otomobil parçalanırken, aniden yangın çıktı.

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunanbir iş yerinde hurda otomobil parçalanırken, aniden yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Emek Mahallesi, Milas Sanayi Sitesi, 1. Cadde’de yer alan B.A.’ya ait hurda işletmesinde, hurdaya ayrılmış bir araç, oksijen makinesiyle parçalanmak istenildiği sırada makineden çıkan kıvılcım sebebiyle LPG tankından alev aldı.

İşyeri sahibi yangını söndürmede başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak, soğutma çalışması yaptı. Ekiplerin erken müdahalesi ile olası bir facianın önüne geçilirken, meydana gelen olayda yaralanan olmadı.

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