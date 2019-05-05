Milas’ta feci kaza: 3 ölü, 39 yaralı Muğla’nın Milas ilçesinde yolcu otobüsü devrildi.

Muğla’nın Milas ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Milas-Söke karayolu Milas Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Milas terminalinden İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan özel bir firmaya ait 34 BUD 832 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ismi öğrenilemeyen otobüs şoförü ile 2 yolcu hayatını kaybederken, 4’ü ağır 39 kişi de yaralandı. Savaş alanına dönen Milas-İzmir karayolunda adeta can pazarı yaşandı. Yaralılar ambulanslarla Milas’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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