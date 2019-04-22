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Milas’ta boğalar güreşti

Pazar günü Bafa Mahallesi’nde düzenlenen ‘Boğa Güreşleri’ renkli görüntülere sahne oldu.

22 Nisan 2019 Pazartesi 15:02
Milas’ta boğalar güreşti

Pazar günü Bafa Mahallesi’nde düzenlenen ‘Boğa Güreşleri’ renkli görüntülere sahne oldu. Bafa Mahallesi’nde düzenlenen ‘Boğa Güreşleri’ büyük ilgi gördü.


Bafa Mahalle Muhtarı Kerim Tekin, Bafa Zeytinspor Başkanı Sami Şener ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın katkılarıyla bu sene 2’ncisi düzenlenen boğa güreşlerinde, 130 şampiyon boğa kıyasıya mücadele verdi.Renkli görüntülerin yaşandığı güreşleri yaklaşık 5 bin kişi izledi.


Havanın güzel olmasını fırsat bilen güreş severler Bafa Arena’yı bayram yerine çevirirken, kazanan boğa sahipleri galibiyeti sahada davul zurna eşliğinde kutladı. Güreşleri izlemek için Belediye Meclis Üyeleri ile beraber Bafa Arena’ya gelen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, güreş severlerden yoğun ilgi gördü.


Sahayı gezerek güreş severlere hoş geldiniz diyen Başkan Tokat, güreş tertip komitesine de emekleri için teşekkür etti. Milas Belediye Başkanlığı adına düzenlenen güreşte “Yarım Hacı ve Fay Hattı”isimli şampiyon boğalar kıyasıya mücadele etti. Çekişmeli ve heyecan içinde gecen güreş sonunda kazanan boğa “Yarım Hacı” oldu. Boğa sahiplerine kupayı Başkan Tokat takdim etti.


Güreşlerden elde edilecek gelir Muğla Mahalli Ligi 1. Amatör Küme’de mücadele eden Bafa Zeytinspor yararına kullanılacak.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 15:02
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