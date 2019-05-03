Milas’ta Balık Festivali başladı

Muğla Milas’ta bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen “Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Balık Festivali” yine renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl, Atatürk’ün Samsun’a ayak basışının ve milli mücadelenin başlangıcının 100. yılı anısına 1919 öğrenci ile ‘İp atlama’ kategorisinde, Guinness rekoru denemesi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.

Milas’ta bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen “Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Balık Festivali” başladı.

3. Milas Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Balık Festivali, düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte başladı.

Milas Atapark’ta düzenlenen törene; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Enver Aydın, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe, Milas Emniyet Müdürü Turgay Ava, Milas Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, kurum amirleri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu yıl Atatürk’ün Samsun’a ayak basışının ve milli mücadelenin başlangıcının 100. yılı anısına 1919 öğrenci ile ‘İp atlama’ kategorisinde, Guinness rekoru denemesi şahitlerin ve protokol üyelerinin huzurunda yapıldı.

3. Milas Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Balık Festivali’nin konuşmalarını Milas Kaymakamı Eren Arslan ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Enver Aydın gerçekleştirdi.

Muğla Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Enver Aydın, tören konuşmasında şunları kaydetti:

“Bu yapılan ilk denemelerde başarısızlıklar görülse de demelerden vazgeçilmedi. Özelikle son 15-20 yıllık bir süreç içerisinde inanılmaz bir ivmeyle artış sağlayarak, ülkemizin önemli ekonomik getiri kaynaklarından biri haline geldi. Bugün ilimizde yaklaşık 345 adet projeli yetiştiricilik tesisi bulunmakta ve bunlar yaklaşık 115 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirmektedir. Bu üretimin büyük çoğunluğu yurt dışına ihraç edilmekte ve ülkemize döviz olarak geri dönmektedir. İlimizde özellikle çinekop, minekop, çipura, levrek ve alabalık üretimi yapılmakta. Bu üretimin büyük çoğunluğu da Milas bölgesinde yapılmaktadır. Su ürünleri olarak Muğla’da 2003 yılında toplam 23 bin tonluk bir üretim yapıldı ve 15 yıllık kısa bir süre içerisinde bu üretim yaklaşık 5 kat artarak 115 bin ton oldu. Üretimde sağlanan bu başarının sebebi tabi üreticilerimizin, yatırımcılarımızın önemli bir girişimi ve desteğiyle olmakla beraber, Bakanlık olarak biz de son 10 yılda yaklaşık 360 milyon liralık destek sağlayarak sektörün ivme kazanmasına ve bu seviyeye gelmesine katkıda bulunduk. 1480 kilometre kıyı şeridine sahip Muğla ilimizde, yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünlerinin yanında avcılık yoluyla da su ürünleri elde ediliyor. Avcılıkla da yılda 30-32 bin ton civarında da balıkçılık ürünleri elde etmekteyiz.”

Müdür Yardımcısı Aydın’ın konuşmasının ardından Milas Kaymakamı Eren Arslan kürsüye çıktı.

Kaymakam Arslan, bu yıl festivalde tema olarak çevre kirliliği ve denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek olduğunu ifade ederek: “Biz festivallerimizi her yıl belirli bir tema üzerinde hareket ederek gerçekleştiriyoruz. Bu yıl hem 19 Mayıs 1919 Atatürk’ün Samsun’a çıkışının ve Milli Mücadele’nin başlangıcının 100. yılı olması münasebetiyle bu tema üzerinde hem de ‘Geleceğimiz için’sloganıyla denizlerimizin, çevremizin, doğamızın gelecek nesillere korunarak, sağlıklı bir şekilde teslim edilmesi adına çevre duyarlılığını ön plana alarak bir çalışma yürüttük.” diye söyledi.

Konuşmalar sonrasında Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Okulu’nun mehteran takımı gösteri ve anaokulu öğrencilerinin yaptığı atık maddelerden oluşan kıyafet defilesi düzenlendi.

GUİNNESS REKOR DENEMESİ YAPILDI

Milas’ta 17 okulda eğitim ve öğrenim gören, ilk ve ortaokullu öğrencilerden oluşan 1919 kişi, Atapark’ta ip atlama alanında Guinness rekoru denemesi gerçekleştirdi.

19 Mayıs 1919 Atatürk’ün Samsun’a çıkışının ve Milli Mücadele’nin başlangıcının 100. yılı olması münasebetiyle yapılan ip atlama rekor denemesi, oldukça yoğun ilgi gördü.

Rekor denemesinin ardından öğrenciler alanda ‘1919’ rakamını oluşturdu. 1919 rakamı havadan drone aracılığıyla görüntülendi. Festival kapsamında, halk oyunları gösterisi yapıldı ve ardından çocuklara ‘Bizim Köyün Şarkısı’ filmi izletildi.

Milas’ın Güllük Mahallesi’nde Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Balık Festivali’nin ikinci ayağının, yarın gerçekleştirileceği öğrenildi.