Milas’ta 6 bin balya saman kül oldu Milas ilçesinde bir saman deposunda çıkan yangında büyük zarar oluştu.

Milas ilçesinde bir saman deposunda çıkan yangında büyük zarar oluştu. 6 bin balya samanın yandığı yangının kaynak makinesinden çıktığı ileri sürüldü.

Milas Cumhuriyet Mahallesi Şeftali İrimi Sokakta bulunan saman deposunda çıkan yangın sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı.

Yangın sonrası maddi zararın 100 bin TL’nin üzerinde olduğu ve yangında 6 bin balya samanın yandığı açıklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.