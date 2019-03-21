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Milas MEB, Başkonsolos Kalafat’ı ziyaret etti

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve milli eğitim çalışanları, Erasmus Ka101 projesi olan “Öğrenme güçlüğü bir hastalık değildir” kapsamında, İspanya Barcelona Başkonsolosu Güçlü Kalafat’ı makamında ziyaret etti.

21 Mart 2019 Perşembe 14:17
Milas MEB, Başkonsolos Kalafat’ı ziyaret etti

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve milli eğitim çalışanları, Erasmus Ka101 projesi olan “Öğrenme güçlüğü bir hastalık değildir” kapsamında, İspanya Barcelona Başkonsolosu Güçlü Kalafat’ı makamında ziyaret etti.


Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve milli eğitim çalışanları, Erasmus Ka101 projesi olan “Öğrenme güçlüğü bir hastalık değildir” kapsamında, İspanya Barcelona Başkonsolosu Güçlü Kalafat’ı makamında ziyaret etti.


Ziyaret sırasında Milli Eğitim Müdürü İsa Bal; Milas’ı tanıtan hediyelerle birlikte, Milas’ın tarihi ve kültürel değerleri hakkında Başkonsolos Güçlü Kalafat’a bilgi verdi.


Milas’ta görev yapan öğretmenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Başkonsolos Kalafat, Milas’ın bu kadar kültürel ve tarihi yerler olduğu ile ilgili çok güzel bilgiler edindiğini ve mutlaka ziyaret etmek istediğini belirtti.


Başkonsolos Kalafat; bundan sonraki projelerde de her zaman kapılarının açık olduğunu ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal ve ekibini ağırlamaktan dolayı bir öğretmen çocuğu olarak, mutlu olduğunu söyledi.


Barcelona hakkında Milas Milli Eğitim ekibine bilgi veren Başkonsolos Kalafat, Milas MEB proje ekibine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:17
  1. kültür
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