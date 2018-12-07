Milas-Bodrum Havalimanı'ndaki uçuşların iptal edilmesi

İZMİR (AA) - İstanbul-Bodrum seferini yapan yolcu uçağı, havalimanının pist ışıklandırmasındaki arıza nedeniyle İzmir'deki havalimanına iniş gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan saat 19.10'da hareket eden, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın da bulunduğu yolcu uçağı, Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yapamadan İzmir'e yönlendirildi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 20.24'te iniş gerçekleştiren uçaktaki Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın otobüsle Bodrum'a hareket ettiği belirtildi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın yarın saat 14.00'te Bodrum Kırçiçeği Kadın Basketbol Takımı'yla yapacağı maçın ertelenmediği bildirildi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas-Bodrum Havalimanı'ndaki pistin ışıklandırmasında elektrik arızası nedeniyle çalışma başlatıldığını, uçuşların güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini açıklamıştı.