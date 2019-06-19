0553 313 94 23

Milano'daki Türklerin yaşam öyküsü fotoğraflarla anlatıldı

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu öncülüğünde, fotoğraf sanatçısı Gökhan Görkem Arpakçı'nın çekimleriyle hazırlanan "Milano ve Türkler: Portreler" adlı fotoğraf sergisi Milano'da açıldı- Sergide Milano'da yaşayan aşçı, terzi, şoför, oto tamircisi, modacı, avukat gibi mesleklerle uğraşan 19 Türk vatandaşının fotoğrafları yer aldı- Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz:- "Sergi, Türk insanının uyum gücünü, direncini, başarıya olan açlığını, rekabetçiliğini ve dinamizmini simgeliyor"

19 Haziran 2019 Çarşamba 22:09
Milano'daki Türklerin yaşam öyküsü fotoğraflarla anlatıldı

MADRİD (AA) - Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğunun öncülüğünde ve fotoğraf sanatçısı Gökhan Görkem Arpakçı'nın çekimleriyle hazırlanan "Milano ve Türkler: Portreler" adlı fotoğraf sergisi Milano'da açıldı.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu binasında açılan sergide, Milano'da yaşayan aşçı, terzi, şoför, oto tamircisi, modacı, avukat gibi mesleklerle uğraşan 19 Türk vatandaşının fotoğrafları yer aldı.

Serginin "ilk olma ve yeni bir moda yaratma" iddiasında olduğunu aktaran Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu sergi, yurt dışı temsilciliklerimizde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz sanatsal ve kültürel etkinliklerin genel yapısı dışında kalıyor." dedi.

Alışılmışın dışında, başka bir kültürel faaliyet yapmak hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Uludüz, fiilen görev yaptığı yerin, orada yaşayan Türklerin ve kentin birlikte kullanıldığı bir sergi hazırladıklarını ifade etti.

Yurt dışı temsilciliklerinde ilk defa böyle bir kültürel ve sanatsal etkinlik yapıldığını belirten Uludüz, "Belki de bu ve bundan sonra devam edeceğimiz diğer etkinliklerimizle yeni bir moda yaratırız. Bir bakmışsınız fikir ilgi görmüş ve daha pek çok yerde benzerleri gerçekleşiyor. Sonuçta çoğu moda akımı Milano kaynaklı olduğuna göre düşünmesi bile güzel." dedi.

Milano'nun, İtalya'nın en yaratıcı, dinamik, yenilikçi ve ilginç şehirlerinden biri olduğunu kaydeden Uludüz, sergiyi, bu özelliklerle bağdaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

"Bizler, Milano'yu dışarıdan izlemektense kendi çağımızda bir parçası olalım istedik." diyen Uludüz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bir seçkinler sergisi değil, sergi Milano’da yaşayan Türklerin ne kadar farklı alanlarda ne kadar ilginç mesleklerde başarıyla hayat mücadelesini sürdürdüğünü ve bunu yüzlerindeki gülümsemeyi yitirmeden yapabildiğini gösteriyor. Türk insanının uyum gücünü, direncini, başarıya olan açlığını, rekabetçiliğini ve dinamizmini simgeliyor. İtalya’da ödüllü bir pizza ustası, tanınmış bir dansçı ve koreograf, bir moda tasarımcısı, hem de markanın doğduğu şehirde aranan bir Alfa Romeo oto tamir ustası olmak kolay kolay gerçekleşecek şeyler değil, kendiliğinden olan başarılar hiç değil, sizler kendisiyle barışık, çalışkan ve üretken insanımızın gerçek birer temsilcisisiniz. Bunun farkında ve bilincindeyiz."

Fransa ve İtalya'da bugüne dek 3 sergi açan fotoğraf sanatçısı Gökhan Görkem Arpakçı'nın "Milano ve Türkler: Portreler" adlı sergisi, eylül ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 22:09
  1. fotoğraf sergisi
  2. İtalya
  3. Milano
  4. Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    IOC, boksun Tokyo 2020 yol haritasını açıkladı
    1. IOC, boksun Tokyo 2020 yol haritasını..
    2. "Valiliğimizce herhangi bir yasaklama..
    3. Cemal Kaşıkçı cinayetinde kan donduran..
    4. Mersin'de 46. Uluslararası Müzik ve..
    5. Devrilen traktörün altında kalan..
    6. Çorum'da minibüs ile otomobil..
    7. 6 kişinin öldüğü olayda tutuklu sayısı..
    8. Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Baltacı'ya..
    9. Bakan Selçuk, Büro Memur-Sen İstanbul..
    10. Potada final serisi son maça taşındı
    11. Pirinçle yüz beyazlatma nasıl yapılır?..
    12. Uyuşturucu satıcısı baba ve oğlu..
    13. BM Genel Sekreterinden "Dünya..
    14. Milano'daki Türklerin yaşam öyküsü..
    15. "15 milyonu bir göreceğim, hiçbirini..
    16. Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım..
    17. Sala'nın ölümüyle ilgili bir kişi..
    18. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    19. Hangi ayda, hangi meyve tüketilmeli |..
    20. Dünyaca ünlü kanaldan 20 traktör atık..
    21. Ukrayna'da 2014'te düşürülen Malezya..
    22. Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı..
    23. "Çambaşı Yaylası'nın adının dört..
    24. Şerefiye Sarnıcı’ndaki “Taşın..
    25. Tayland'ın yeni kabinesi bu ay içinde..
    26. Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon son..
    27. Sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu?..
    28. Nikola Kalinic 100. maçına çıktı
    29. Turistler yalın ayak yağmurdan kaçtı
    30. Kaşıkçı'nın nişanlısından "Washington..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu