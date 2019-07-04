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Milano'da mafyaya karşı operasyon

İtalya'nın Milano-Malpensa Havaalanı'nda ticari alanlarda ve otoparkların işletmesinde mafya bağlantıları ortaya çıkarılırken, operasyonlarda 'Ndrangheta mafyasının 34 üyesi tutuklandı

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:22
Milano'da mafyaya karşı operasyon

MADRİD (AA) - İtalya'nın kuzeyindeki Milano-Malpensa Havaalanı'nda, ticari alanlarda ve otoparkların işletmesinde ortaya çıkartılan mafya bağlantılarıyla ilgili 34 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Milano Mafya ile Mücadele Savcılığının talimatıyla 8 kentte toplam 400 jandarmanın katılımıyla operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Buna göre İtalya'nın Calabria bölgesi merkezli 'Ndrangheta mafyasının 32'si İtalyan, biri Fas ve biri Romanyalı olmak üzere 34 üyesi tutuklandı.

Tutuklananlardan 27'si cezaevine gönderilirken, 7'si için de ev hapsi kararı verildi.

- Tutuklananlar arasında bir politikacı da var

İtalya resmi haber ajansı ANSA, son yıllardaki faaliyetleriyle ülkenin en büyük mafya grubu olarak gösterilen 'Ndranghetta'ya önemli darbe vurulan operasyonda, Malpensa Havaalanı çevresindeki 2 özel otoparka da el konulduğunu yazdı.

Soruşturmanın 2017'de başlatıldığı ve tutuklananlar arasında belediye meclis üyesi bir politikacının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan İtalyan jandarmasının başkent Roma'da dün gerçekleştirdiği operasyonda ise 'Ndranghetta mafyasına ait olduğu belirtilen ve toplam değeri 120 milyon avronun üzerinde 170 kadar taşınmaz mal ile gayrimenkule haciz konulmuştu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:22
  1. İtalya
  2. mafyaya karşı operasyon
  3. Milano Malpensa Havalimanı
  4. 'Ndrangheta mafyası

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