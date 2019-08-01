Milan, Rafael Leao’yu kadrosuna kattı İtalyan ekibi, Portekizli genç golcüyü 5 yıllığına renklerine bağladı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Portekizli forvet oyuncusu Rafael Leao’yu transfer etti.

Milan Kulübünden yapılan açıklamada, Fransa’nın Lille takımında forma giyen 20 yaşındaki Portekizli oyuncu Rafael Alexandre da Conceiҫão Leao’nun transfer edildiği bildirildi.

Açıklamada, Leao’nun Milan ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, genç oyuncunungeçen sezon transfer olduğu Lille’de 26 maçta 8 gol attığı kaydedildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milan, bu transferi 35 milyon avro ve 19 yaşındaki Portekizli defans oyuncusu Tiago Djalo karşılığında bitirdi. Leao’nun yıllık yaklaşık 2 milyon avro alacağı ifade edildi.





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