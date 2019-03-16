Mikroskoptaki doku "kelebek" olup objektife yansıdı

ANKARA (AA) - Raporları heyecanla beklenen patologlar, her gün mikroskopla inceledikleri dokuları estetik bir forma sokarak fotoğrafladı.

Mikroskop altında büyütülen organizmalarda kimi zaman kelebek, kimi zaman gülen yüz, kimi zaman da balık görüntüsü yakalayan patologların eserleri, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sergileniyor.

Patoloji Dernekleri Federasyonunun 2 yıldır gerçekleştirdiği, uluslararası katılımlı yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan mikrofotografik görüntülerden oluşan Pathart Sergisi, insan dokusuna farklı ve estetik bir bakış açısı getiriyor.

Bilimle sanatı buluşturmak için yola çıkan patologlar, mikroskoptan objektife sihirli görüntüler yansıtıyor.

- "Dokulara estetik değer katmak için yola çıktık"

Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Patoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Usubütün, AA muhabirine yaptığı açıklama, her gün inceledikleri dokulara biraz estetik değer katmak için yola çıktıklarını söyledi.

Mikroskop altında gördükleri farklı imgeleri ya da renk ahengini fotoğrafladıklarını vurgulayan Usubütün, "Aslında buraya yansıttıklarımız günlük hayatımızda birebir gördüklerimiz değil, yorumladıklarımız. Biz daha sıkıcı işlerle uğraşıyoruz. Onları biraz renklendirmek için dokuların içinde kelebekler, ördekler bulduk ya da bunları başka objelere benzettik." diye konuştu.

- Uluslararası yarışma haline geldi

Usubütün, 2 yıl önce bu konuda bir yarışma düzenlemeye karar verdiklerini dile getirerek, uluslararası boyuttaki yarışmaya aralarında Meksika, Kanada, Cezayir ve Romanya'nın bulunduğu birçok ülkeden ilk sene 70'e yakın eser katıldığını, 2'nci sene katılımcı eser sayısının 90'a yükseldiğini söyledi.

Yarışmada dereceye giren eserlerle sergilenmeye değer bulduklarını Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde tıp camiası dışındakilerin ilgisine sunduklarını anlatan Usubütün, mikroskoptan objektife yansıyan sanatı görmek isteyenlerin sergiyi 27 Mart'a kadar ziyaret edebileceğini bildirdi.

Usubütün bu sene yeni bir yarışma daha düzenleyeceklerini belirterek, "Sadece patologlar değil doku üzerinde inceleme yapan herkes bu yarışmaya katılabilir. İnsan dokuları üzerinde çalışılması, fotoğrafların bu dokulardan elde edilmiş olması kuralı var." dedi.

Dokudan inceleme yapanları yarışmaya katılmaya davet eden Usubütün, katılım tarihlerinin ve koşullarının Patoloji Dernekleri Federasyonunun internet sayfalarından öğrenilebileceğini kaydetti.