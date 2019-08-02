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Mikroskop eğitimi tamamlandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji (BŞEÜ) Transfer Ofisi Koordinatörlüğü (TTO) ve Zena Global firması işbirliği ile düzenlenen Mikroskop Eğitim Serisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:28
Mikroskop eğitimi tamamlandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji (BŞEÜ) Transfer Ofisi Koordinatörlüğü (TTO) ve Zena Global firması işbirliği ile düzenlenen Mikroskop Eğitim Serisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.


Işık ve elektron mikroskoplarının temellerini öğretmek amacı ile düzenlenen etkinlikte;Eskişehir Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Turan ‘ Faz ve Kimyasal Analiz Yapabilen Mikroskopi Tekniklerindeki Son Gelişmeler’, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Uzmanı Biyolog Tayfun Şengel ‘Floresan ve Konfokal Mikroskopi: Kullanım Alanları, Sık Karşılaşılan Problemleri ve Çözüm Önerileri’, ve Zeiss Microscopy Türkiye Satış ve Aplikasyon Uzmanı Erman Soydan ‘Zeiss Konfokal Mikroskoplar’ konularında birer sunum gerçekleştirdiler.


Rektör Taş: “Tüm paydaşlar ortak akıl ile çalışmalı.”


Eğitimin açılış konuşmasını yapan BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, üniversitesinin yenilikçi ve ileri teknoloji alanlarında faaliyet göstererek, Ar-Ge Merkezi olan ve kurmayı planlayan firmalara üniversite bünyesindeki temel bilimler ve mühendislik bölümleriyle Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortamı ve desteği sağlamaya devam ettiğini söyledi. Rektör Taş konuşmasında; “Ar-Ge merkezlerinin, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin iş birliğini sağlayarak bölge sanayisinin rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, bunları toplumsal katkıya ve bölge ekonomisine kazandırmak Üniversitemizin en büyük hedeflerinden biridir. Üniversiteler, toplumların beyni olarak tabir edilmektedir. Dolayısıyla düşünmeliyiz, icat çıkarmalıyız, analitik düşünmeli ve değerlendirme yapmalıyız. Problemlere çözüm üretebilmek için üniversite, sanayi ve kamu üçgeninde tüm paydaşlar ortak akıl ile çalışmalı, güç birliği içinde olmalıyız. Bu nedenle Üniversitemizin Zena Global ile ortaklaşa gerçekleştirdiği bu ve benzeri etkinliklerin, Ar-Ge Merkezleri, iş dünyası, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizden çıkacak özgün fikirlerin keşfedilmesine imkân sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden ve çevre illerden öğretim üyeleri ile Ar-Ge Merkezi bünyesinde çalışan personelin katılımı ile gerçekleşen etkinlik, Zena Global firması yetkilileri tarafından Zeiss marka mikroskopların tanıtımı ve kullanım detayları anlatıldığı eğitimle sona erdi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:28
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