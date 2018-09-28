Mikronezya'da yolcu uçağı denize çakıldı!

Dünyayı şoka uğratan olay, Pasifik Okyanusu'ndaki Mikronezya'da meydana geldi.

Air Niugini şirketine ait Boeing 737-800 tipi uçak, 35 yolcu ve 12 mrüettebatla Mikronezya'nın Pohnpei adasından havalandı. Uçağın rotası, Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'ydi. Ancak yolculuk planlanandan kısa sürdü.

Yolcu uçağı, Mikronezya'ya ait Chuuk Havalimanı pistini pas geçti. Ve hemen yandaki denize düştü. Uçağı gören balıkçı tekneleri hemen olay yerine hareket etti. Ardından ilk yardım ekipleri bölgeye ulaştı. Batmakta olan uçaktan tüm yolcular ve mürettebat sağ salim çıkarıldı.