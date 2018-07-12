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Mikrofiber bezi neden kullanmalıyız?

Mikrofiber bezler, son zamanlarda kadınların en çok kullandıkları temizlik malzemelerinden biridir.

12 Temmuz 2018 Perşembe 09:12
Mikrofiber bezi neden kullanmalıyız?

Mikrofiber bezler, sıradan temizlik bezlerine göre hem daha kullanışlı hem de daha hijyenik. Artık pek çok evde bulunan mikrofiber bezleri bu haberi okuduktan sonra daha çok kullanacaksınız.

- Mikrofiber bezler, diğer temizlik bezlerinin aksine sürüldükleri yerde tüy bırakmazlar.

- Temizlik uzmanlarına göre; mikrofiber bezler, temizledikleri yerde bulunan mikropları yüzde 99 oranından öldürüyor ve yeniden oluşmalarını önlüyor.

- Mikrofiber bezleri dezenfekte etmek için farklı temizlik ürünleri kullanmanıza gerek yok. Kendi içinde de mikrop barındırmayan mikrofiber bezleri sadece sıcak suyla yıkayarak temizleyebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 09:12
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