Mikrofiber bezi neden kullanmalıyız?
Mikrofiber bezler, son zamanlarda kadınların en çok kullandıkları temizlik malzemelerinden biridir.12 Temmuz 2018 Perşembe 09:12
Mikrofiber bezler, sıradan temizlik bezlerine göre hem daha kullanışlı hem de daha hijyenik. Artık pek çok evde bulunan mikrofiber bezleri bu haberi okuduktan sonra daha çok kullanacaksınız.
- Mikrofiber bezler, diğer temizlik bezlerinin aksine sürüldükleri yerde tüy bırakmazlar.
- Temizlik uzmanlarına göre; mikrofiber bezler, temizledikleri yerde bulunan mikropları yüzde 99 oranından öldürüyor ve yeniden oluşmalarını önlüyor.
- Mikrofiber bezleri dezenfekte etmek için farklı temizlik ürünleri kullanmanıza gerek yok. Kendi içinde de mikrop barındırmayan mikrofiber bezleri sadece sıcak suyla yıkayarak temizleyebilirsiniz.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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