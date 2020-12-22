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Korona Virüs Mikrobiyoloji profesöründen çarpıcı açıklama: Virüs korkulduğu kadar bulaşıcı olmayabilir
Korona Virüs

Mikrobiyoloji profesöründen çarpıcı açıklama: Virüs korkulduğu kadar bulaşıcı olmayabilir

Mikrobiyoloji profesörü Peter Collingnon, mutasyona uğrayan koronavirüs türüyle ilgili yeterli kanıt olmadığını ve korkulduğu kadar bulaşıcı olmayabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 23:33:00 -
Mikrobiyoloji profesöründen çarpıcı açıklama: Virüs korkulduğu kadar bulaşıcı olmayabilir

Geçmişte Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde görev yapmış, Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde mikrobiyoloji profesörü olan Peter Collingnon, koronavirüsün yeni türüne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Collingnon, mutasyona uğradığı belirtilen koronavirüs ile ilgili kanıtların onu mutasyon olarak sınıflandıracak kadar yeterli olmadığını ve korkulduğu kadar bulaşıcı olmayabileceğini belirtti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaptığı bir açıklamada "Aşılar uygulanana kadar mutasyonu kontrol altına almak çok zor olacak. Ayrıca yeni kısıtlamalar açıklandıktan sonra seyahat etmek çok sorumsuz bir davranıştı" demişti.

Koronavirüsün yeni türü, şu ana kadar Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Belçika, İtalya ve Ukrayna'da görüldü.

 

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