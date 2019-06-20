Mikro Kredi Diyarbakır Bölge Müdürü Taş’tan Vali Akbıyık’a ziyaret Diyarbakır Mikro Kredi Bölge Müdürü Fatih Mehmet Taş ve beraberindekiler, Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Diyarbakır Mikro Kredi Bölge Müdürü Fatih Mehmet Taş ve beraberindekiler, Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Bölge Müdürü Taş’tan Hakkari’de yapılan ve yapılması planlanan hizmetler ve yardımlarla ilgili bilgi aldı.

Ziyarette Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Ticaret Müdürü Salih Çiftçi, Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt ve Saha Sorumlusu Burcu Orakçı da hazır bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.