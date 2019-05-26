0553 313 94 23

Mikro art sanatçısı Kale'den Başkentlilere gösteri

"İncir çekirdeğini dolduran adam" ve "Türkiye'nin Microangelosu" olarak nitelendirilen mikro art sanatçısı Hasan Kale, Ankaralılara hünerlerini sergiledi- Kale'nin pirinç ve makarna taneleri üzerine çizdiği görseller hayranlık uyandırdı

26 Mayıs 2019 Pazar 19:10
Mikro art sanatçısı Kale'den Başkentlilere gösteri

ANKARA (AA) - "İncir çekirdeğini dolduran adam" ve "Türkiye'nin Microangelosu" olarak nitelendirilen mikro art sanatçısı Hasan Kale, Ankaralılara hünerlerini sergiledi.

Kuru yemiş kabukları, pirinç ve makarna taneleri gibi küçük nesneler üzerine çizdiği resimleriyle bilinen Kale, bir alışveriş merkezindeki sergisi kapsamında düzenlenen atölyede becerilerini gözler önüne serdi.

Çalışmasının dev ekrandan gösteriminin yapıldığı Kale'nin, küçük makarna tanesi üzerine resmettiği İstanbul silueti büyük beğeni topladı.

Kale'nin sergisinde yer alan pirinç tanesi üzerine çizili Atatürk portresi, mercimeğe çizili gemi görseli ile meyve çekirdeklerine yaptığı birçok resim bulunuyor.

- "Anadolu'yu mikro art eserlerimle tanıtmak istiyorum"

Sanatçı Kale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların çöp olarak gördüğü ya da umursamadığı küçük objeleri birer tuvale dönüştürdüğünü ve bu sayede insanlara yeni bir pencere açmaya çalıştığını söyledi.

Eserlerinde, Anadolu'dan pek çok izler görülebileceğine işaret eden Kale, özellikle İstanbul ve Anadolu'nun mistik yapısını eserleriyle tanıtmayı arzuladığını anlattı.

Kale, yakında Hollanda, İngiltere, ABD ve Japonya'da da sergiler düzenleyeceğini, ilerleyen yıllarda dünyadaki ilk ve tek mikro art müzesini Türkiye'de açmayı hedeflediğini bildirdi.

Sanatını çeyrek asırdır sürdürdüğünü ve yaklaşık 350 farklı nesneye resim çizdiğini kaydeden Kale, "Bu yola ilk çıktığımda insanların yüzüne tebessüm koymayı amaçlamıştım. Şimdi ise o tebessümü insanların gözlerine kondurmayı istiyorum." dedi

Kale'nin sergisi, 2 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 19:10
  1. atölye
  2. Hasan Kale
  3. Mikro art
  4. mikro obje
  5. resim
  6. sanat
  7. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto Süper Lig: Göztepe 1 - MKE Ankaragücü 0 (İlk yarı)
    1. Spor Toto Süper Lig: Göztepe 1 - MKE..
    2. ABD'de hortum can aldı
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. Malatya’da zincirleme trafik kazası
    5. Yaşlı çift, alevlerin arasından son..
    6. Diyarbakır'da dehşet! Polis, kadın..
    7. Bir yanda sevinç, diğer yanda hüzün
    8. Türk Telekom Başkanı Tahsin Yılmaz..
    9. Tahincioğlu Basketbol Ligi: Türk..
    10. Spor Toto Süper Lig: E. Y...
    11. 2019 TOSFED Baja Kupası
    12. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve..
    13. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - MKE..
    14. Ümit Özat ve Fatih Terim kafalarına..
    15. Fatih Terim: "Bir hayalimiz var tüm..
    16. Gaziantep ve Gazze birlikte iftar açtı
    17. Hatayspor - Adana Demirspor maçının..
    18. Elmas’ın ailesi tribünde
    19. Takım sahada, Soldado tribünde
    20. Maçın ardından
    21. Hatayspor - Adana Demirspor maçının..
    22. Kadıköy’de tribünler boş kaldı
    23. Dünyaya servis ettiler! ABD'den füze..
    24. Aydın MHP’den Ülkücü Şehitleri Anma..
    25. Yurtdışı Türkleri Başkanı Eren,..
    26. Yol vermeme kavgasında silahla vurulan..
    27. Trakya’da doğalgazdan sonra kömür..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafızlık ve..
    29. Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 -..
    30. Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 -..
    Ekrem İmamoğlu’nun 15 yalanına 15 tokat
    Ekrem İmamoğlu’nun 15 yalanına 15 tokat
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi