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"Mıknatıslı vida tutucu"yla bağış kutusundan hırsızlık girişimi

Bursa'da, camideki bağış kutusundan mıknatıslı vida tutucuyla hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliye, güvenlik görevlisi müdahale etti- Olay anı, caminin güvenlik kamerasına yansıdı

28 Aralık 2018 Cuma 13:08
"Mıknatıslı vida tutucu"yla bağış kutusundan hırsızlık girişimi

BURSA (AA) - Bursa'da camideki bağış kutusundan mıknatıslı vida tutucuyla hırsızlık girişiminde bulunan şüpheli, güvenlik görevlisi tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesindeki camiye gelen 54 yaşındaki A.K, caminin içinde bir süre dolaştıktan sonra, yanında getirdiği mıknatıslı vida tutucuyu bağış kutusunun içine sokarak paraları almaya çalıştı.

Bu sırada, durumu fark eden caminin güvenlik görevlisi, A.K'ye müdahale etti. Güvenlik görevlisinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timi şüpheliyi gözaltına aldı.

A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, A.K'nin hırsızlık yapmaya çalıştığı anlar caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kamera kayıtlarında, camiye gelen şüphelinin, üzerindeki mıknatıslı vida tutucu aletle bağış ve yardım kutusundan para almaya çalışırken, güvenlik görevlisi tarafından yakalandığı görülüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 13:08
  1. Bursa
  2. cami
  3. HIRSIZLIK
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