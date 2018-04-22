Mike Tyson'dan 'Erdoğan' isteği
Ağır sıklet eski şampiyonu Mike Tyson: Türkiye'ye geldiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek kendisi ile tanışmak istediğini söyledi.22 Nisan 2018 Pazar 11:18
Ağırsıklet eski şampiyonu Mike Tyson, Uğur Işılak'ın kardeşi Murat Işılak ile buluştu. Ekim ayında Türkiye'de yapılacak bir organizasyon için Işılak'ın davet götürdüğü ünlü boksör, "Ekim'de geldiğimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek, kendisiyle tanışmak istiyorum" diyerek Murat Işılak'tan bu konuda yardım istedi.
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