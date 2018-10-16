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Mike Pompeo’dan, Kral Selman’a teşekkür

Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistan Kralı Selman’a kaybolan Suudi gazeteci Kaşıkçı için yürütülen soruşturmaya katkılarından dolayı teşekkür etti.

16 Ekim 2018 Salı 16:12
Mike Pompeo’dan, Kral Selman’a teşekkür

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na giren ve bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında temaslarda bulunmak üzere başkent Riyad’a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüşmüştü. ABD Dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo’nun Suudi Kral’a şeffaf ve detaylı soruşturmaya bağlı kaldıklarından ötürü ile teşekkür ettiği kaydedildi. 
ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı üzerine Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olarak Suudi Arabistan’a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüşmesinden önce Suudi mevkidaşı ile Adil el Cübeyr ile bir araya gelmişti. 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 16:12
  1. İstanbul
  2. Mike Pompeo
  3. Suudi Arabistan
  4. Kral Selman

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