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Mike Pompeo'dan Irak'ın yeni Başbakanı Abdulmehdi'ye tebrik

Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, Irak'ın yeni Başbakanı Abdulmehdi'yi tebrik ederek, ülkesinin her alanda Irak'a destek sunacağını açıkladı.

26 Ekim 2018 Cuma 11:10
Mike Pompeo'dan Irak'ın yeni Başbakanı Abdulmehdi'ye tebrik

Irak Başbakanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Pompeo'nun Abdulmehdi'yi telefonla arayarak yeni hükümeti kurması ve meclisten güvenoyu alması münasebetiyle tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada Pompeo'nun ABD'nin her alanda Irak ve hükümete destek çıkacağını teyit ettiği kaydedildi.

Pompeo ve Abdulmehdi'nin ikili ilişkiler ve Irak'ın kalkınmasına vesile olacak ekonomik ve hizmet projelerini de ele aldıkları belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Irak'ta yeni hükümeti kuran bağımsız Şii siyasetçi Adil Abdulmehdi, görevi dün Haydar el-İbadi'den devralmıştı.

Abdulmehdi'nin kabine listesinde yer alan 22 bakandan 14'ü meclisten güvenoyu aldıktan sonra yemin ederek görevlerine başlamıştı.

Yeni hükümetteki İçişleri, Savunma, Planlama, Yüksek Öğretim, Eğitim, Adalet, Kültür ile Göç ve Göçmenler bakanlıkları için henüz oylama yapılmadı. Irak Meclisi'nde söz konusu bakanlıklar için 6 Kasım'da yeniden oturum düzenlenecek.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 11:10
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  3. abd
  4. Adil Abdulmehdi

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