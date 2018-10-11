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Mike Pompeo'dan Endonezya'ya 12 gün sonra taziye

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 28 Eylül'de  meydana gelen deprem ve tsunamiden büyük zarar gören Endonezya'ya 12 gün sonra  taziye mesajı iletti.

11 Ekim 2018 Perşembe 21:46
Mike Pompeo'dan Endonezya'ya 12 gün sonra taziye

ABDDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 10 Ekim'de  gerçekleştirilen görüşmeye dair yazılı açıklama yaptı.

Nauert, açıklamasında, Bakan Pompeo'nun, Endonezyalı mevkidaşı Retno  Marsudi'ye hayatını kaybedenler için başsağlığı dilediğini ve depremden etkilenen  vatandaşlar için destek mesajı verdiğini belirtti.

Nauert şu ifadeleri kullandı:

"Bakan Pompeo ve Dışişleri Bakanı Marsudi, Endonezya'nın doğal afetle  mücadele çabaları ve ABD'nin devam eden yardım girişimlerini ele aldı."

Öte yandan ABD'nin, Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) üzerinden  toplamda 3,7 milyon dolar yardım yaptığına dikkat çeken Nauert, afetten  etkilenenlere insani yardım ulaştırılması için üç adet C-130 Herkül nakliye uçağı  sağlandığını kaydetti.

Pompeo'nun, 2 bin 65 vatandaşını kaybeden Endonezya'ya 12 gün sonra  destek telefonunda bulunması ise dikkati çekti.

 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 21:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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