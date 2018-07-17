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Mike Pompeo'dan BMGK'da Kuzey Kore brifingi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kuzey Kore ile yapılan nükleer silahsızlanma görüşmelerine ilişkin ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) bilgilendirecek.

17 Temmuz 2018 Salı 19:22
Mike Pompeo'dan BMGK'da Kuzey Kore brifingi

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya  göre, Pompeo cuma günü Kuzey Kore ile yürüttükleri nükleer silahsızlanma  müzakereleri hakkında BMGK'ya bilgi verecek.

Söz konusu toplantıya Japonya ve Güney Koreli yetkililer de katılacak.

BMGK temmuz ayı dönem başkanı olan İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof  Skoog, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin konseyi bilgilendirmesi  gerektiğini, çünkü Kuzey Kore ile başlatılan ikili müzakerelerin BMGK'nın bir  yılı aşkın süredir çalışmalarının sonucu olduğunu söyledi.

BMGK, nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle geçen yıl Kuzey  Kore'ye yönelik üç ekonomik yaptırım kararı almıştı.

Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006'dan beri ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 19:22
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  2. pompeo
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