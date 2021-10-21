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Dünya Mike Pompeo verdiği kilolarla gündem oldu
Dünya

Mike Pompeo verdiği kilolarla gündem oldu

ABD'de Donald Trump döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mike Pompeo, verdiği kilolarla gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 09:09:00 - 2021-10-21 09:10:26
Mike Pompeo verdiği kilolarla gündem oldu

Amerikan televizyonu FOX News'e konuk olan Mike Pompeo, vermiş olduğu ciddi kilolarla sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu.

57 yaşındaki ismin verdiği kiloları değerlendiren muhabir Aaron Rupar, "Mike Pompeo inanılmaz derecede kilo verdi" yorumunu yaptı.

Başka bir Twitter kullanıcısı, "Bu Mike Pompeo mu?" diyerek şaşkınlığını dile getirirken, William Legate isimli gazeteci ise, Pompeo'nun mide ameliyatı olmuş olabileceğini söyledi.

Başka bir kullanıcı Brian Tyler Cohen ise, Pompeo'nun genç görünümü için "Hala başkan olmayacaksın Mike" diye yorum yaptı.

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