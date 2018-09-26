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Mike Pompeo Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşecek

Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo'nun gelecek ay Kuzey Kore'ye gideceği ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşeceği bildirildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 21:18
Mike Pompeo Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan  yazılı açıklamada, Bakan Pompeo'nun, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ile  New York'ta görüştüğü ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pompeo'yu Pyongyang'a  davet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Pompeo, lider Kim'in gelecek ay Pyongyang'da  görüşme davetini, Singapur zirvesindeki taahhütlerin uygulanmasına yönelik  ilerleme kaydedilmesi, Kuzey Kore tarafından verilen nükleer silahların yok  edilmesi sözü ve Başkan Donald Trump ile Kim Jong-un arasındaki ikinci zirveye  hazırlanmak için kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

Trump, geçen hafta Kim Jong-un'un talebi üzerine ikinci bir görüşme  olacağını belirtmiş, fakat tarih veya görüşmenin yapılacağı yeri belirtmemişti.

Kim, görüşme talebinde, devam etmekte olan Güney ve Kuzey Kore savaşı  resmen sonlandırıldığı taktirde, kendilerinin de nükleer silah programlarından  vazgeçmek adına daha hızlı adımlar atacağını kaydetmişti.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 21:18
  1. ABD
  2. POMPEO
  3. kuzey kore

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