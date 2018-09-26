Mike Pompeo, Kim Jong-un ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Pompeo'nun, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ile New York'ta görüştüğü ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pompeo'yu Pyongyang'a davet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Pompeo, lider Kim'in gelecek ay Pyongyang'da görüşme davetini, Singapur zirvesindeki taahhütlerin uygulanmasına yönelik ilerleme kaydedilmesi, Kuzey Kore tarafından verilen nükleer silahların yok edilmesi sözü ve Başkan Donald Trump ile Kim Jong-un arasındaki ikinci zirveye hazırlanmak için kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

Trump, geçen hafta Kim Jong-un'un talebi üzerine ikinci bir görüşme olacağını belirtmiş, fakat tarih veya görüşmenin yapılacağı yeri belirtmemişti.

Kim, görüşme talebinde, devam etmekte olan Güney ve Kuzey Kore savaşı resmen sonlandırıldığı taktirde, kendilerinin de nükleer silah programlarından vazgeçmek adına daha hızlı adımlar atacağını kaydetmişti.