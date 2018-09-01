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Mike Pompeo, Iraklı liderlerle telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi ve Irak Başbakanı Haydar İbadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirerek Irak'taki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 19:28
Mike Pompeo, Iraklı liderlerle telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Bakan Mike Pompeo'nun Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi ve Irak Başbakanı Haydar İbadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirerek, Irak'taki gelişmeleri ele aldığını belirtti.

Sözcü Nauert, Pompeo'nun Allavi ve İbadi ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin iki yazılı açıklama yaptı.

Nauert, Allavi ile Irak'taki siyasi gelişmeleri ve Bağdat - Erbil ilişkilerini görüşen Pompeo'nun Irak'ta yeni hükümet oluşumunun anayasayla uyumlu olması gerektiğine vurgu yaptığını bildirdi.

Pompeo'nun, İbadi ile görüşmesinde ise ABD'nin Irak'ın "ılımlı ve milliyetçi" bir hükümet kurma çalışmalarını desteklediğini belirten Nauert, açıklamasında, "Bakan, kritik zamanlarda Irak'ın bağımsızlığının savunulmasının önemine vurgu yaptı. Son olarak ise ABD-Irak Stratejik Çerçeve Anlaşması'nda kararları alınan ABD'nin güçlü, bağımsız ve başarılı bir Irak'a desteğinin devam edeceğini dile getirdi." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 19:28
  1. Mike Pompeo
  2. İyad Allavi
  3. Haydar İbadi

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