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Mike Pompeo ilk dış ziyaretini Suudi Arabistan'a yapıyor

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo Ortadoğu turuna çıktı. Pompeo'nun ilk durağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad oldu.

29 Nisan 2018 Pazar 11:21
Mike Pompeo ilk dış ziyaretini Suudi Arabistan'a yapıyor

Havaalanında Suudi mevkidaşı tarafından karşılanan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Riyad'da Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşecek. 

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail ve Ürdün'ü de ziyaret edecek. 

Geçtiğimiz perşembe günü senatodan onay alarak göreve başlayan Pompeo'nun görüşmelerinde en önemli gündem maddesinin İran'la nükleer anlaşma olması bekleniyor. 

ABD Başkanı Trump İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmek istiyor.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 11:21
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