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Mike Pence'den Venezuela açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: - "Maduro rejimine son verme zamanı geldi"

02 Şubat 2019 Cumartesi 01:18
Mike Pence'den Venezuela açıklaması

NEW YORK (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela'da ''rejim'' olarak nitelendirdiği Maduro hükümetine son verme zamanının geldiğini ve bütün seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Pence, Miami'de yaşayan Venezuelalılarla buluştuğu etkinlikte, Maduro ''rejimine'' karşı harekete geçilmesinin vaktinin geldiğini belirtti.

Washington'ın, Venezuela'da barışçıl bir geçiş ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'nun iktidara gelmesi için çalıştığını dile getiren Pence, "Maduro rejimine son verme zamanı geldi." dedi.

Venezuela'da diyalog zamanı olmadığını ve bütün seçeneklerin masada bulunduğu kaydeden Pence, Trump yönetiminin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu daha da zayıflatacağını sözlerine ekledi.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) da aynı yönde adım atmıştı.

Rusya, Küba, Çin, Meksika, Türkiye, ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 01:18
  1. Maduro
  2. Mike Pence
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