Mike Pence'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili soruşturmaya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Amerikalı gazeteci Hugh Hewitt'e gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Yardımcısı Pence, "Suudiler talep ederse Federal Soruşturma Bürosu (FBI) teknisyenlerini konsolosluğa gönderir misiniz?" sorusuna "ABD her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." yanıtını verdi.

Olayın ABD için büyük endişe kaynağı olduğunu ifade eden Pence, "Bu gazetecinin, Kaşıkçı'nın, öldürülmüş olabileceği düşüncesi son derece kaygı verici. Özgür dünya bir yanıt bekliyor. Bir Suudi gazetecinin Türkiye'de trajik şekilde öldürülmesi dünya genelinde basın özgürlüğüne ve insan haklarına değer veren herkesi derin kaygıya sevk etmeli." dedi.

Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında henüz kesin bilgi sahibi olmadıklarını vurgulayan Pence, "Hala yanıt bekliyoruz. Suudi Arabistanlı bu gazetecinin kaybolmasıyla ilgili Amerikan halkının samimi kaygılarını dile getirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.