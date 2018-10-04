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ABD Başkan Yardımcısı: Korkmuyoruz devam edeceğiz

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Hudson Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada doğrudan Çin'i hedef alarak "Bizi Güney Çin Denizi'nde sindirmeye çalışan Çin'den korkmayacağız ve geri adım atmayacağız'' dedi.

04 Ekim 2018 Perşembe 08:58
ABD Başkan Yardımcısı: Korkmuyoruz devam edeceğiz

Mike Pence yaptığı açıklamada Çin'in ABD Başkanı Trump'ı çeşitli yollar aracılığıyla yıpratmaya çalıştığını belireterek, " ABD'nin iç politikalarına müdahale etmek için daha provokatif ve zorlayıcı yollar kullanıyorlar" dedi.

Güney Çin Denizi'nde ABD ve Çin arasında yaşanan gerilime ilişkin ise Pence, "Bizi Güney Çin Denizi'nde sindirmeye çalışan Çin'den korkmayacağız ve geri adım atmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 08:58
  1. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

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