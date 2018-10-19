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Mike Pence ağır konuştu: Bunun bir bedeli olacak

Amerika Başkan Yardımcısı Pence, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı hakkında yaptığı açıklamada, "Eğer bir gazeteci böylesine bir şiddet sonrasında hayatını kaybediyorsa, bu özgür ve bağımsız basın adına önemli bir tehdittir. Bunun bir bedeli olacaktır" ifadelerine yer verildi.

19 Ekim 2018 Cuma 11:38
Mike Pence ağır konuştu: Bunun bir bedeli olacak

Pence, ABD’nin Colorado eyaletinde katıldığı bir toplantıda gazetecilerin Kaşıkçı olayı hakkındaki sorularını cevaplarken şu ifadeleri kullandı: "Dünya bu konuda ne olduğuna dair bir cevap bekliyor. Olayda sorumluluğu olanlar hesap vermeli. Emin olabilirsiniz ki olaya dair bilgileri bir araya getireceğiz ve Başkan (Donald Trump) kararını verecek. Eğer bir gazeteci böylesine bir şiddet sonrasında hayatını kaybediyorsa bu özgür ve bağımsız basın adına önemli bir tehdittir. Bunun bir bedeli olacaktır."

İki gün önceki açıklamasında da Pence, "Dünyanın gerçeği bilmesi önemli. Eğer Kaşıkçı gerçekten öldürülmüşse bunun sorumlusunun kimler olduğunu bilmeli ve onları sorumlu tutmalıyız" değerlendirmesini yapmıştı.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 11:38
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