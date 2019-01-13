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MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkaracak

Moro İslami Kurtuluş Cephesi, Bangsamoro Organik Yasası onaylandıktan sonra 40 bin savaşçıyı devreden çıkaracak

13 Ocak 2019 Pazar 00:06
MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkaracak

ANKARA (AA) - Moro İslami Kurtuluş Cephesinin (MİKC) Bangsamoro Organik Yasası (BOL) onaylandıktan sonra Bangsamoro İslami Silahlı Güçlerinin (BIAFF) 40 bin savaşçısını devreden çıkaracağı bildirildi.

MİKC'in Kuzeydoğu Mindanao Cephesi Komutanı Jannati Mimbantas, Manila Times'a verdiği demeçte, hükümetin ve MİKC'nin, müzakere barış panellerinin, bağımsız uluslararası izleme ekibi tarafından gözlemlenecek "uluslararası devre dışı bırakma zümresi (IDB)" oluşturduğunu ifade etti.

Mimbantas, uluslararası tarafta yer alan üyeler olarak Türkiye'nin, Brunei ve Norveç ile 7 üyeli IDB'yi yöneteceğini, General Reynaldo Abu ve Dr. Mario Abuja'nın hükümet adına, Jannati ve Jack Abbas'ın ise MİKC adına IDB'de yer alacağını belirtti.

MİKC'in, yasa onaylandıktan sonra 40 bin savaşçıyı devreden çıkaracağını ve devre dışı bırakma işleminin üç aşamada gerçekleştirileceğini ifade eden Mimbantas, çeşitli silahlar dahil MİKC savaşçılarının yüzde 30'unun, BOL onaylandıktan hemen sonra devrede dışı bırakılmasının birinci aşamayı oluşturduğunu bildirdi.

İkinci aşamanın, Filipin Ulusal Polisi denetiminde Bangsamoro Polisi'nin kurulmasından sonra yapılacağını belirten Mimbantas, bu aşamada savaşçıların ve çeşitli ateşli silahların yüzde 35'inin devre dışı bırakılacağını kaydetti.

Mimbantas, üçüncü aşamanın, her iki tarafın da tüm anlaşmalarının tam olarak uygulandığını beyan ettiği bir çıkış belgesi imzalamasıyla gerçekleşeceğini belirtti.

Mimbantas, son devre dışı bırakmanın, 2022'de organik yasa tam olarak uygulandıktan sonra yürürlüğe girebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 00:06
  1. Bol
  2. Filipinler
  3. MİKC
  4. Moro
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