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Mikasa Osmangazi Köprüsü'nde

Mikasa, halatın kopmasından kendini sorumlu tutarak intihar eden Japon mühendisin kişisel eşyalarının da yer aldığı Osmangazi Köprüsü'ndeki müzeyi ziyaret etti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 19:46
Mikasa Osmangazi Köprüsü'nde

Türkiye'de bulunan Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Osmangazi Köprüsü'ndeki müzeyi ziyaret etti.

Mikasa, köprünün Dilovası kesimindeki dinlenme tesislerine gelişinde Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy tarafından karşılandı. 

Vali Aksoy ile Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ tarafından Kocaeli ve Yalova'da ilk, orta ve lise öğrencileri arasında düzenlenen "Osmangazi Köprüsü" konulu ödüllü resim yarışmasının sergisini gezen Mikasa, daha sonra Japon IHI firması ortaklığıyla inşa edilen Osmangazi Köprüsü'nün inşası sırasında kullanılan materyallerin bulunduğu köprü müzesini ziyaret etti. 

Yapımı sırasında kedi yolu olarak bilinen halatın kopması üzerine kendisini sorumlu tutarak intihar eden Japon mühendis Kishi Ryoichi’nin de kişisel eşyalarının yer aldığı müzede materyaller hakkında bilgi alan Mikasa, daha sonra Vali Aksoy ve beraberindekilerle köprü manzaralı fotoğraf çektirdi. 

Prenses Mikasa, daha sonra köprünün fotoğrafını da çekti.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 19:46
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