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Mikail Sülük’ten istihdam sözü

Pütürgeli vatandaşlarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını dinleyen Başkan adayı Mikail Sülük, ekonomik ve sosyal sorunlar başta olmak üzere iş ve istihdamda gerekli hassasiyeti gösterip bu sorunları el birliği ile aşacaklarını söyledi.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:30
Mikail Sülük’ten istihdam sözü

Pütürgeli vatandaşlarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını dinleyen Başkan adayı Mikail Sülük, ekonomik ve sosyal sorunlar başta olmak üzere iş ve istihdamda gerekli hassasiyeti gösterip bu sorunları el birliği ile aşacaklarını söyledi.


AK Parti Pütürge Belediye Başkan adayı Mikail Sülük ve beraberindeki AK Parti İlçe teşkilatı, Yiğen, Üran, Aliçeri, Aşıktarla, Üçyaka mahallelerini gezdi. Burada konuşan Sülük, “Pütürgemize, Pütürgeli hemşehrilerimize hizmet yolunda asla geri durmayacağız. Her daim ilk gün ki heyecanla, şevkle menzilimize devam edeceğiz. Pütürge’mizin ekonomik, sosyal, kültürel ve bunun gibi farklı alanlarda yapacağımız birçok işimiz olduğunu biliyorum. Pütürgemizi hep birlikte hak edilen noktaya ulaştırmak için gayret ve mücadele içerisinde hareket edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Başta ekonomik ve sosyal sorunlar olmak üzere iş ve istihdam da gerekli hassasiyeti gösterip bu sorunları el birliği ile aşacağız. Yine ulaşım, yol ve su gibi belediyelerin asli görevi olan sorumlulukları ve çalışmaları yerine getireceğiz. Daha huzurlu, yaşanılabilir, refah düzeyi yüksek hizmetleri halkımıza, Pütürgemize sunacağız” dedi.


Memleketi el birliği ile istikbaldeki nesle hazır hale getirmek için yola çıktıklarını belirten Başkan adayı Sülük, “Pütürge’mizi ekonomik, istihdam ve hizmet sektörü alanında Büyükşehir’de en başarılı ilçe haline getireceğiz. Projelerimiz hazır, heyecanımız var, umudumuz var, Pütürge’ye sevdamız var, birlikte aşamayacağımız hiçbir şey yok. Önümüz açık, yolumuz aydın, inancımız sağlam. Pütürge’yi bir vücudun tüm azalar gibi hep birlikte el ele vererek, sırt sırta vererek istikbale hazırlayacağız. Pütürge’yi birlikte, sizlerin de desteği ile şahlandıracağız. Pütürge’yi doğunun, batının, güneyin ve kuzeyin parlayan yıldızı haline getireceğiz. Ben buna inanıyorum, sizin de şüpheniz olmasın ki gayret eden, yola çıkan menziline ulaşır. Pütürge’mizi her alanda Türkiye’nin ilk sıralarına taşımak için çalışacağız ve başaracağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:30
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