Mikail Sülük, gençlerle buluştu

AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, gençlerle bir araya geldi. Burada konuşan Sülük, “Gençlerimizin istihdam edilmesi, doğduğu yerde doyması, yaşaması, iş üretmesi iş sahibi olması, pazarlama yapması, işinin patronu olması, çalışması gerektiğini düşünüyoruz” dedi

Pütürge merkezde düzenlenen programa AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da onur konuğu olarak katıldı. Programda gençlere hitap eden Başkan Adayı Mikail Sülük, “Pütürge’nin sahipleri gençlerimizdir. Bu gençlerimizin sahada olarak bu davaya sahip çıktıklarını gördük. Pütürge’miz için önce geleceğimiz olan çocuklar ve daha sonra da bu memleketin sahibi gençler diyoruz. Gençlerimiz, teşkilatımızın desteği ile Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla AK Parti Cumhur İttifakı adayı olarak sahaya indik. Bizim Pütürge’de bir oy rekoru kırma hedefimiz var ve Cumhurbaşkanımızla bir vakit görüşme şansımız oldu, Pütürgeli hemşerilerime selam yolladı. Eğer biz burada Cumhurbaşkanımızı misafir edersek, buraya yapacağımız 10 yıllık hizmeti 1 yılda alırız. Biz belediyeyi istihdam kapısı olarak düşünmüyoruz. Biz belediyeyi hizmet kapısı olarak düşünüyoruz” dedi.

Gençlerin istihdam edilmesi ve iş dünyasına atılması gerektiğini vurgulayan Başkan Adayı Mikail Sülük şu ifadelere yer verdi:

“Bu noktada gençlerimizin istihdam edilmesi, doğduğu yerde doyması, yaşaması, iş üretmesi iş sahibi olması, pazarlama yapması, işinin patronu olması veya gerekirse bir yerde çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de çaba gösteriyoruz, çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu konuda bir sözü vardı. ‘Geçmişin Belediye Başkanı, Şimdiki Belediye Başkanı, Geleceğin Belediye Başkanı’ yani geçmişte hizmetin nasıl olması gerektiğini, şuan ki hizmetin nasıl olması gerektiğini, gelecekte ise bizden sonra gelecek Belediye Başkanlarının nasıl olması gerektiğini bize ifade ediyor. İnşallah 31 Mart akşamı yine burada bir bayrak yapmak, bunu kutlamak üzere gençlerimizi yine buraya bekliyorum.”