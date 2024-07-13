Mİillet ABD uşağına devleti yedirmedi

Sebahattin Ayan İstanbul

Uzun yıllar boyunca devletin iliklerine kadar sızan Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) üniforma giymiş teröristleri 15 Temmuz 2016 akşamı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki seçilmiş hükümete karşı bir kalkışma başlattı. Milletin vergileriyle alınan silahları, tankları, uçakları Türk halkına çevirerek kurşun sıkan alçaklar, hükümeti esir alarak yönetime el koyma girişiminde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Türkiye’nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları dolduran vatandaşların desteğiyle bertaraf edilen darbe girişiminde ön saflarda yer alan vatandaşlar, 15 Temmuz’un yıl dönümünde akit’e konuştu.

Saraçhane'de gazi oldu

Saraçhane’de Haşhaşi’lerin kurşunuyla vurularak gazi olan Nurettin Arslan, “Ben elhamdülillah gaziliğin verdiği onurla yaşamaya çalışıyorum. Allah bir daha devletimize milletimize böyle bu tür olaylar yaşatmasın. Bizler o gün Başkan Erdoğan’ın çağrısıyla şehitlik için yola çıktık, gazilik nasip oldu. Biz bu vatan için canımızı yola koyduk yediğimiz mermiler bizi bu davadan vazgeçiremez. Bu şanlı direnişi bizlere, gençlerimiz unutturmaya çalışıyorlar. Vücudumuzdaki kurşunlar durdukça bu kutlu direnişi unutturmayacaklar. Onlar istediği kadar çırpınsınlar, park ve bahçelerin isimlerin değiştirsinler, 15 Temmuz’u bu milletin hafızasından silemeyecekler. Onların neler yaptığı önemli değil. Bizim için önemli olan vatanımız, bayrağımız ve ezanımızdır” ifadelerini kullandı.

Unutmayacağız unutturmayacağız

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut da şunları söyledi:

“15 Temmuz bir kara gece gibi başlasa da Türk milleti için destan oldu. O Rabbimin yardımı, cumhurbaşkanının dik duruşu milletin de ferasetiyle oldu. Büyük koca koca yürekli insanlar gördük. Biz biz değildik. Ellerimiz boştu ama göğüslerimizdeki imanlarla o gün ölümü korkuttuk. Karşımızdaki insanların ahiretle beklentileri yoktu. Hem FETÖ hem de onun sahipleri için geçerli. Biz sadece 15 Temmuz’da değil Suriye’de terörist temizliği yaptık. 15 Temmuz ruhunu unutturmayacağız. Bir aslan 20 tane sırtlana, 20 çakala denk geliyor. İslam’da da öyle. Neden çünkü inançlı insanlarız biz. Vatan, millet için şehit olursak cennete gider, Peygambere komşu oluruz. Ama karşımızdakilerde öyle bir anlayış yok. Uhud’dan bu yana şehit olanlar Peygambere komşudur. Biz de komşuluk için mücadele ettik. Şehitlik 252 kişiye nasip oldu. Allah rahmet etsin. CHP’nin aklına ise FETÖ, Siyonizm kaçmış. Bize cambaza bak denen gayri ahlaki işler yapıyorlar. Daha çok Amerikalı, Almanlara benziyor o Etimesgut belediye başkanı. Bizim yapımıza, mizacımıza uygun olmayan etkinlikler yaparken 15 Temmuz kutlamalarını tasarruf gerekçesiyle iptal ediyor. Bu ve bunun gibilerin dertleri başka, bu ve bunun gibiler 15 Temmuz destanını unutturmaya çalışıyor. Biz unutmayacağız, unutturmayacağız. Feraset, cesaretle mücadeleye devam ediyoruz. Boşa umutlanmasın. Kimse bizi korkutamaz. Bunlar karşısında biz birleşiyoruz.”

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FETÖ’nün darbe girişiminde 8 kurşunla yaralanan Tümgeneral Davut Ala: O gün ordu milletti

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 2016’daki darbe girişimi sırasında vücuduna isabet eden 8 kurşuna rağmen İstanbul’da kışlasını darbecilere teslim etmeyen Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, yaşadıklarını ve duygularını anlattı.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Kartaltepe Kışlasının albay rütbesiyle komutanı olan Ala, çıkan çatışmada vücuduna 8 kurşun isabet etmesine rağmen kahramanca direniş göstererek, kışlasını darbe yanlısı askerlere teslim etmedi.

Davut Ala, 15 Temmuz’da televizyonda tankların havalimanına gittiğini görünce darbe girişiminde bulunulduğunu anladığını, eşi ile bir oğlunun Yalova’da olduğunu, diğer oğlunu evde yalnız bırakarak Zeytinburnu Kaymakamlığına gittiğini söyledi.

Bu sırada kalkışmada şehit düşen silah arkadaşı Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk’ü aradığını, onun da karargaha gitmek için araç istediğini öğrendiğini dile getiren Ala, ancak darbecilerin aracı göndermediğini aktardı.

Ala, bunun üzerine eve gidip tabancasını aldığını ve polis arabasıyla kışlaya doğru yola çıktığını anlattı.

Ala, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında darbecilerle girilen çatışmada Kurmay Albay Ertürk ile polis memuru Serdar Gökbayrak’ın şehit olduğunu, birçok asker ve polisin de yaralandığını anlattı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı, ‘Ey milletim görev sizin’ dedi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gece 02.00’de aramasının hayatında yaşadığı en önemli olay olduğunu belirten Ala, “Bu, vefanın göstergesidir. Askerlikte şöyle bir deyim vardır, ‘Eğer komutan taşın arkasına saklanırsa ordusu dağın arkasına saklanır.’ O günkü başkomutan kim? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Taşın arkasına saklanmadı. Çıktı televizyondan, ‘Ey milletim görev sizin’ dedi. Ordu kimdi o gün? Millet. Onlar da dışarıya çıktı. Düşmana gerekli cevabı verdi. Ondan sonra da iyileştik elhamdülillah” ifadelerini kullandı.