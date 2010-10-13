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Mihrimah Sultan’da mutlu son Mihrimah Sultan

Mihrimah Sultan’da mutlu son Mihrimah SultanCamii önümüzdeki günlerde ibadeteaçılacak

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Mihrimah Sultan’da mutlu son Mihrimah Sultan

1999 yılında yaşanan Marmara depreminde hasar gören ve restorasyon çalışmaları yıllardır bitirilemeyen Mimar Sinan’ın önemli eserlerinden Fatih Edirnekapı’daki Mihrimah Sultan Camii’nin restore çalışmaları sona erdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restoresi üstlenilen ve büyük bir titizlikle onarım çalışmaları gerçekleştirilen caminin çok yakın bir zamanda ibadete açılacağı öğrenildi.

VAKIFLAR’IN TİTİZ ÇALIŞMASI SONUÇ VERDİ

Camideki restorasyon ve onarım çalışmalarını Arkeolog Murat Sav ve Mimar Kıvanç H. Kuşüzümü yönetiyordu. Birçok defa gazetelere haber olan, bölge halkının da bir an önce bitmesini beklediği caminin yakında ibadete açılacak olması da bölge halkını oldukça sevindirecek. Restoresi biten Mihrimah Sultan Camii için büyük bir açılış töreni yapılacağı öğrenildi. Daha önce restore edilen Yavuz Sultan Selim Camii türbelerinin açılışını yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, restore sonrasında Mihrimah Sultan Camii’nin de açılışını yapması bekleniyor.

MİMAR SİNAN’IN ESERİ

Mihr-î-Mâh Sultan Camii İstanbul'un Karagümrük semtinin Edirnekapı bölümünde surların hemen yanında bulunan cami. Banisi (Kurucusu) Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'dır. 1562–1565 yılları arasında Mimar Sinan tarafından yapıldı. Dikdörtgen planlı caminin etrafında medrese, mektep, türbe, hamamları vardır. 37 m yükseklikteki kubbe üçer kemere yaslanır, yanlarda ikişer sütun, sağ ve solda 3 kubbe ve mahfelleri bulunur. Mihrap ve minber taş işçiliğiyle yapılmıştır. Caminin büyük avlu kapısından dik merdivenlerle cami içine çıkıldığında sağ tarafta medreseler ve karşısında 7 kubbeli 8 mermer granit sütunlu son cemaat yeri vardır. Şadırvan bunların arasında bahçede, minaresi sağdadır. Hamam cadde kenarındadır.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:09
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