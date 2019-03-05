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Mihriban Akyüz güven tazeledi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulunun yeni İcra Komitesi yaptıkları ilk toplantılarında Mihriban Akyüz’ü tekrar başkan olarak seçti.

05 Mart 2019 Salı 12:29
Mihriban Akyüz güven tazeledi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulunun yeni İcra Komitesi yaptıkları ilk toplantılarında Mihriban Akyüz’ü tekrar başkan olarak seçti.


Samsun Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren ve geçtiğimiz günlerde İcra Komitesi seçimlerini tamamlayan TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ilk toplantısını yaptı. Kadın Girişimcilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Eldemir başkanlığında yapılan ilk toplantıda İcra Komitesi, yeni Başkan ve Başkan Yardımcılarını da seçti. Kadın Girişimciler İcra Kurulu kendi arasında yaptığı seçimlerde Mihriban Akyüz’ü oy birliği ile tekrar Başkan olarak seçerken, Başkan Yardımcılıklarına ise Nilgün Sarı, Şirinnaz Yılmaz Öngüner ve Şerife Acar Döndür seçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Eldemir, Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesine yeni dönemde başarı temennisinde bulundu.



“Amacımız farkındalık oluşturmak”


TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığına tekrar seçilerek, güven tazeleyen Mihriban Akyüz, kendine gösterilen güvene layık olmak için elinden gelen çalışmayı göstereceğini belirtti. Yeni dönemde de güzel çalışmalara ve projelere imza atacaklarını belirten Akyüz, “Kurulumuz, topluma faydalı olabilmek için emek harcayan insanların bir araya geldiği bir çatı sivil toplum örgütü. Topluma bir şeyler verebilmek için bir aradayız. Burada birbirimize destek olabilmemiz çok önemli. Öznemiz kadın ama hitap ettiğimiz kesim çocuğundan yaşlısına, kadınından erkeğine tüm toplumu kapsıyor. Geride bıraktığımız dönemde geniş katılımlı eğitimler, çalışmalar, projeler yürüttük. Okullara gittik çocuklarımıza, gençlerimize girişimciliği anlattık. Bizim amacımız farkındalık oluşturmak. Herkesin fikrine açığız. Yeni dönemde de üstüne koyarak, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih Zeki Murzioğlu ve Yönetimi’nin de desteğiyle Samsun adına yeni dönemde de iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Çünkü hepimiz ayrı yürekle, gönülle bir arada olmanın, üretmenin, farkındalık oluşturmanın bizleri daha güçlü kılacağına inanıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:29
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