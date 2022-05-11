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Biyografi Mihre Çelikkol kimdir? Mihre Çelikkol nereli?
Biyografi

Mihre Çelikkol kimdir? Mihre Çelikkol nereli?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Hakan Gümüşoğlu karekterini oynayan İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol 5 yıllık evliliğini sonlandırdı. Peki Mihre Çelikkol kimdir? Mihre Çelikkol nereli kaç yaşında? Mihre Çelikkol ne iş yapıyor?

Yeniakit Publisher
2022-05-11 14:38:00 - 2022-05-11 14:40:37
Mihre Çelikkol kimdir? Mihre Çelikkol nereli?

Mihre Mutlu Çelikkol, 1989 yılında Samsun'da dünyaya geldi.  Bahçeşehir Üniversitesi'nde mimarlık bölümünü bitiren Mihre Mutlu Çelikkol, bir şirkette 6 ay boyunca mimar olarak görev almış, daha sonrasında kendi ofisini açmıştır.

2017 yılında oyuncu İbrahim Çelikkol ile nikah masasına oturan Mihre Mutlu Çelikkol’un Ali isminde bir oğlu var. İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol 5 yıllık evliliğini boşanma ile noktaladı.

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