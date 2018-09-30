Teröristbaşı Mihraç’ın adamının ABD’den iadesi istenecek

Türkiye’ye getirilen Reyhanlı katliamı planlayıcısı terörist Yusuf Nazik, bağlantıda olduğu 8 kişinin daha ismini verdi. Lazkiye’de yakalandıktan sonra Ankara’da Terörle Mücadele Şubesi, savcılık ve 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sorgulanan Nazik, ifadesinde yeni ayrıntılar anlattı. Delilleri değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişletti ve 2013 yılında bombalı araç saldırısı sonucu 53 kişinin öldüğü Reyhanlı katliamına ilişkin 8 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkardı. Gözaltı listesinde, saldırı talimatını terör örgütü THKP-Acilciler’in Suriye’deki elebaşı Mihraç Ural’dan alarak uyguladığı belirlenen Mehmet Gezer de var.

11 SAYFA İFADE VERMİŞTİ

Aranan teröristler listesinde ‘mavi’ kategoride yer alan Yusuf Nazik, MİT’teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere 12 Eylül’de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilmiş, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilerek mahkemeye çıkarılmıştı. Nazik, mahkemede verdiği 11 sayfalık ifadesinde, Suriye istihbaratı Muhaberat’ta görevli ‘Hacı’ kod adlı Muhammed Ali’nin kendisini “Saldırı Suriye topraklarında ÖSO mensuplarına yönelik olacak” diyerek kandırdığını ileri sürerek olayın merkezinde Yüzbaşı Muhammet Ali ile birlikte Mehmet Gezer adlı kişinin bulunduğunu anlatmış, iki araçla yapılan katliamın ‘bombacısı’ terörist Nasır Eskiocak’a ise kendisinin talimat verdiğini itiraf etmişti.

GEZER’İ ABD VERECEK Mİ?

Cengiz Sertel, Ercan Bayat ve kendisinin Samara sahiline kadar patlayıcıları getirdiğini belirten Nazik, daha sonra bunları Mehmet Gezer’in 6-7 adamıyla birlikte kendi aracıyla olay yerine naklettiğini aktarmıştı. Reyhanlı katliamı sonrası Lazkiye’ye birlikte döndüğü Mehmet Gezer’in yolda Acilciler elebaşı Mihraç Ural’ı aradığını ve sevinçli bir tavırla “Türk televizyonlarını aç. Lahmacun yaptırıp yanına geliyorum” dediğini anlatan Nazik, “Ural’ın bu olayla bir ilgisi olmasa Mehmet Gezer arayıp haber vermezdi” ifadesini kullanmıştı. Nazik’in fotoğraftan teşhis ettiği Gezer, Nisan 2016’da ‘silah ve uyuşturucu kaçakçılığı’ suçundan Karadağ’da gözaltına alındı ve ABD’ye teslim edildi. İddiaya göre Gezer hâlâ bu ülkede tutuklu bulunuyor. Yakalama kararı verilen 8 kişi arasında ismi bulunan Gezer’in ABD’den iadesinin talep edilmesi bekleniyor.

(Yeni Şafak)