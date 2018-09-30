0553 313 94 23

Teröristbaşı Mihraç’ın adamının ABD’den iadesi istenecek

Reyhanlı'da düzenlenen hain saldırının planlayıcısı olan Yusuf Nazik’in sorgusunun ardından 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunlar arasında, terör örgütü Acilciler’in elebaşı Mihraç Ural’ı saldırı sonrası arayıp kutlama yapan Mehmet Gezer de bulunuyor. Gezer’in, tutuklu bulunduğu ABD’den iadesi istenecek.

30 Eylül 2018 Pazar 07:50
Teröristbaşı Mihraç’ın adamının ABD’den iadesi istenecek

Türkiye’ye getirilen Reyhanlı katliamı planlayıcısı terörist Yusuf Nazik, bağlantıda olduğu 8 kişinin daha ismini verdi. Lazkiye’de yakalandıktan sonra Ankara’da Terörle Mücadele Şubesi, savcılık ve 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sorgulanan Nazik, ifadesinde yeni ayrıntılar anlattı. Delilleri değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişletti ve 2013 yılında bombalı araç saldırısı sonucu 53 kişinin öldüğü Reyhanlı katliamına ilişkin 8 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkardı. Gözaltı listesinde, saldırı talimatını terör örgütü THKP-Acilciler’in Suriye’deki elebaşı Mihraç Ural’dan alarak uyguladığı belirlenen Mehmet Gezer de var.

11 SAYFA İFADE VERMİŞTİ

Aranan teröristler listesinde ‘mavi’ kategoride yer alan Yusuf Nazik, MİT’teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere 12 Eylül’de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilmiş, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilerek mahkemeye çıkarılmıştı. Nazik, mahkemede verdiği 11 sayfalık ifadesinde, Suriye istihbaratı Muhaberat’ta görevli ‘Hacı’ kod adlı Muhammed Ali’nin kendisini “Saldırı Suriye topraklarında ÖSO mensuplarına yönelik olacak” diyerek kandırdığını ileri sürerek olayın merkezinde Yüzbaşı Muhammet Ali ile birlikte Mehmet Gezer adlı kişinin bulunduğunu anlatmış, iki araçla yapılan katliamın ‘bombacısı’ terörist Nasır Eskiocak’a ise kendisinin talimat verdiğini itiraf etmişti.

GEZER’İ ABD VERECEK Mİ?

Cengiz Sertel, Ercan Bayat ve kendisinin Samara sahiline kadar patlayıcıları getirdiğini belirten Nazik, daha sonra bunları Mehmet Gezer’in 6-7 adamıyla birlikte kendi aracıyla olay yerine naklettiğini aktarmıştı. Reyhanlı katliamı sonrası Lazkiye’ye birlikte döndüğü Mehmet Gezer’in yolda Acilciler elebaşı Mihraç Ural’ı aradığını ve sevinçli bir tavırla “Türk televizyonlarını aç. Lahmacun yaptırıp yanına geliyorum” dediğini anlatan Nazik, “Ural’ın bu olayla bir ilgisi olmasa Mehmet Gezer arayıp haber vermezdi” ifadesini kullanmıştı. Nazik’in fotoğraftan teşhis ettiği Gezer, Nisan 2016’da ‘silah ve uyuşturucu kaçakçılığı’ suçundan Karadağ’da gözaltına alındı ve ABD’ye teslim edildi. İddiaya göre Gezer hâlâ bu ülkede tutuklu bulunuyor. Yakalama kararı verilen 8 kişi arasında ismi bulunan Gezer’in ABD’den iadesinin talep edilmesi bekleniyor.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 07:50
  1. Ankara
  2. terörist Yusuf Nazik
  3. Mihraç Ural
  4. Suriye
  5. Mehmet Gezer
  6. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güney Afrika'da inanılmaz olay! Uçak havada asılı kaldı
    1. Güney Afrika'da inanılmaz olay! Uçak..
    2. Rusya'dan dolar çıkışı: ABD'yi..
    3. PKK'dan kadınlara bakın ne talimatı..
    4. Balıkesir'de düğün dönüşü kaza..
    5. Aleksandr Vucic: Putin'i her şeyden..
    6. Pyotr Poroşenko: Rusya'ya bu parayı..
    7. AK Parti'den af için üç aşamalı plan
    8. Musk istifa ediyor!
    9. Eskişehir'de otomobille kamyon..
    10. Adıyaman'da eğlence merkezinde silahlı..
    11. Endonezya ölü sayısı 420'ye çıktı
    12. Amerika medyası ‘korkunç Rus silahını’..
    13. Kağıthane’de feci ölüm! Önce bir..
    14. NASA açıkladı: Dünyaya yaklaşıyor
    15. Bakanlık hacca gideceklere uyarı yaptı
    16. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ho:..
    17. Aydın'da ustası baygın bulmuştu, 13..
    18. ABD'den korkunç plan! Harekete..
    19. İran'dan Amerika ve Suudi Arabistan'a..
    20. Amerika'dan korkunç plan! Harekete..
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı