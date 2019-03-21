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Mihalıççık’ta ambulans teslim töreni

Sağlık Bakanlığı tarafından Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen ambulanslar törenle 112 acil servis istasyon sorumlularına teslim edildi.

21 Mart 2019 Perşembe 13:40
Mihalıççık’ta ambulans teslim töreni

Sağlık Bakanlığı tarafından Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen ambulanslar törenle 112 acil servis istasyon sorumlularına teslim edildi.


Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulansların ilki Mihalıççık Gün Sazak İlçe Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen törenle 112 Acil Servis İstasyon sorumlularına teslim edildi. Tam donanımlı ambulansın teslim törenineEskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Emine Nur Günay ve Metin Nurullah Sazak, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.Uğur Bilge, Mihalıççık Belediye Başkanı İsmail Uysal, Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özkurt, Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Mihalıççık Gün Sazak İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Lütfi Ulu ve davetliler katıldı. Düzenlenen ambulans teslim töreninde konuşan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; ambulans sayısını artırdıklarını belirterek Sağlık Bakanlığı tarafından kente tahsis edilen ambulansları ilçelerin 112 acil servis istasyonlarında hizmete aldıklarını ve ilk teslimi de Mihalıççık’a yaptıklarını belirtti.


Törende konuşan Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, “Yeni ambulansımız Mihalıççık’a hayırlı olsun. Kazasız belasız hizmet versin, kullanmak zorunda kalan hemşerilerimizde şifa bulsun inşallah” diyerek Mihalıççık 112 Acil Servis İstasyonu ekibine ambulansın anahtarını teslim etti.


Heyet, Mihalıççık Gün Sazak İlçe Devlet Hastanesini gezerek tedavisi devam eden hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:40
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