Mihail Mişustin kimdir kaç yaşında? Mihail Mişustin mesleği nedir, hangi görevlerde bulundu?

Rusya Devlet Başkanı Putin'den sonra kimin Rusya Devlet Başkanı olacağı merak ediliyor. Putin'in yerine geçecek isimler arasında en güçlü aday Mihail Mişustin. Peki Mihail Mişustin kimdir, ne iş yapıyor? Mihail Mişustin kaç yaşında?

Mihail Mişustin kimdir?

Mihail Vladimiroviç Mişustin, 3 Mart 1966, Lobnya'da doğdu. Rus ekonomist ve siyasetçi. 16 Ocak 2020'den beri Rusya Başbakanı olarak görev almaktadır. 2010 yılından itibaren Rusya Federal Vergi Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü 15 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Rusya Federasyonu Başbakanlığı görevine başlamıştır.

Mişustin, 15 Ocak 2020 tarihinde Dmitri Medvedev’in istifası ile boşalan Başbakanlık makamına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından aday gösterildi ve aynı tarihte Başbakanlık görevi için seçildi.

Mihail Mişustin, 3 Mart 1966'da Moskova'ya yakın bir kasaba olan Lobnya'da, Yahudi genlerine sahip Vladimir Moiseyevich ve Ermeni genlerine sahip olan Luiza Mikhailovna'nın oğlu olarak doğdu. Annesi, Arkhangelsk bölgesindeki Kotlas şehrinde doğdu. Babası'nın kökeni ise SSCB döneminde kendilerini herhangi bir zulümden veya ayrımcılıktan korumak için Rus olarak tanıtan Belarus'taki Yahudiler'e dayanıyor.